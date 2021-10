¿Qué dijo Lilly Téllez que asustó a AMLO para que cancelara la visita al Senado?

México.- ¿Qué dijo Lilly Téllez que asustó a AMLO y canceló visita al Senado? El pasado primero de octubre, en sus redes sociales Lilly Téllez mandó un fuerte mensaje a AMLO, que parece ser funcionó, pues el presidente de México decidió cancelar su visita al Senado de la República.

Lilly Téllez es una senadora oriunda de Sonora y militantes del Partido Acción Nacional, sin embargo, ella llegó a la Cámara de Senadores gracias a que se postuló a dicho puesto a través del partido político Morena, fundado por AMLO.

Es decir, la senadora Lilly Téllez dejó el grupo de Morena para pasar a formar parte de la principal oposición política, el PAN. Desde entonces ha realizado constantes ataques verbales en contra de AMLO, de los morenistas y de la Cuarta Transformación.

El pasado viernes primero de octubre no fue la excepción, pues llamó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador un "violador serial de la Constitución", esto a modo de insulto y reproche por las múltiples iniciativas constitucionales y presidenciales que han sido aprobadas por la Cámara de Diputados.

Junto al mensaje, Lilly Téllez reveló que AMLO visitaría el Senado de la República, sin revelar el motivo de esta, y convocó a hacerle frente al presidente mexicano.

Aunque en ningún espacio se señala que es una convocatoria para faltarle el respeto a AMLO, no se debe ignorar que en el mismo tuit, la senadora del PAN lo llama violador serial.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador... vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", lo que dijo Lilly Téllez contra AMLO.

Fue este 04 de octubre cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que canceló su visita al Senado de la República, debido a que una senadora del bloque conservador estaba convocando a faltarle el respeto.

Por su parte, AMLO no menciona abiertamente a Lilly Téllez en la carta que envió a la senadora Martínez, a quien le entregaría la Medalla Belisario Domínguez, no obstante, Lilly Téllez es la más destacada y popular senadora de oposición, así como también lo es, pero en menor medida, Kenia López.

"Usted merece toda mi admiración y respeto y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación", escribió AMLO en una carta a la senadora Ifigenia Martínez