¿Qué dijo? Se burlan de Margarita Zavala por "cantinflear" en Cámara de Diputados

Con 31 votos a favor y 24 en contra, se aprobó en dicha sesión el documento que propone un gasto neto total de 7.8 billones de pesos de gastos programables y erogaciones no programables en el Presupuesto de Egresos 2022.

"Estamos en contra y voy a empezar... el Partido Acción Nacional va en contra y voy a empezar de, digamos que, de la última parte. Nosotros, todos recibimos una modificación y un dictamen, me parece que además en corto tiempo, pero que tiene... que parte... que hace unas reducciones... y unas ampliaciones, y bueno para nosotros no estamos de acuerdo en todas las reducciones ni con todas las ampliaciones", dijo la panista.

Raúl Durán Periodista

