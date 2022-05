¿Qué dirán nuestros médicos menospreciados?: Fox critica a AMLO por contratar a 500 médicos cubanos

"Lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían de serenarse (...) ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? O sea, es un afán de que nos vaya mal", respondió AMLO a Vicente Fox por su tuit sobre el AIFA.

El mandatario mexicano destacó que pese a las críticas por sus comentarios sobre Cuba, es necesario "ver hacia el sur" y buscar la unidad de todos los pueblos de América. Además, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho reclamos al respecto.

"Quiero expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel . Un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, y eso me dio mucho gusto", expresó AMLO.

" No se puede hablar tanto sin 'regarla'. 'Cerebro pequeño no da para una lengua larga' ", aseveró Vicente Fox sobre AMLO por sus elogios al presidente cubano.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.