Que el Poder Judicial resuelva: niega AMLO autoritarismo por decreto a la Guardia Nacional

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Poder Judicial será el encargado de resolver si es constitucional o no que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes. Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso.

"Va ser el Poder Judicial el que va resolver, como sucedió con la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores vende patria, traidores a la patria no iban a defender a la CFE, iban a defender a las empresas, a Iberdrola, no me equivoqué. Pensaron 'ya se resolvió ', no. Se aprobó la ley y fueron a hacer lo mismo con la Suprema Corte, y allá se resolvió que era Constitucional (la Ley Eléctrica)", comentó López Obrador.

El nuevo "decretazo" anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional (GN) pase al Ejército viola flagrantemente la Constitución y agudiza la militarización del País, por lo que deberá ser impugnado y frenado por la Corte, consideraron investigadores, especialistas, activistas y políticos.

López Obrador informó ayer que publicará un acuerdo para que el control de la GN pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque la Constitución establece que se trata de una institución policial de carácter civil.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que este acuerdo sobre la Guardia Nacional no es un acto autoritario y tampoco una traición a las funciones del Poder Legislativo.

“No (es una traición al Legislativo). Si hay alguna violación (a las leyes), para eso está el Poder Judicial, ya no es como antes. Antes, el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, había simulación, el poder de los poderes era el Ejecutivo.

"Pero no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante", expresó.

López Obrador contempla que el INEGI realice una encuesta para medir la opinión de los mexicanos respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.

"Los conservadores piensan que la política es un asunto de las élites y no. Nosotros sostenemos que es un asunto del pueblo. ¿Qué opina México sobre la actuación de la Sedena, Marina y Guardia Nacional? Vamos a hacer una encuesta, no de nosotros, del INEGI, que no tiene nada que ver con lo que opinan REFORMA o cadenas de radio y televisión", agregó.