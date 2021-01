"Que el gobierno no meta las manos": PRI a Morena sobre las elecciones de 2021

México.- En medio de un panorama político complicado por la pandemia por covid.-19, los partidos en México se alistan para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de junio, ante ello, el Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, pidió al gobierno federal que "no meta las manos".

Además, el dirigente solicitó al gobierno comandado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que sean los ciudadanos quienes decidan los resultados de los puestos que estarán en disputa, entre los cuales destacan las gubernaturas.

Moreno Cárdenas también dijo que será la población quien decida a los candidatos, ya que "están viendo que no hay crecimiento. No hay oportunidades para mujeres, no hay oportunidades para jóvenes".

"Nosotros, el exhorto que hacemos es que el Gobierno no meta las manos, que decidan los ciudadanos, que trabajemos juntos. Van a decidir los ciudadanos que hoy están viendo que no hay crecimiento. No hay oportunidades para mujeres, no hay oportunidades para jóvenes", dijo.

Sin embargo no terminó ahí, púes consideró que "Morena es un gobierno ineficiente, ineficaz que no da resultados" y aseveró que "“La gente ya se dio cuenta" de ello, para después restar crédito a las encuestan al tomarlas como "fotografías del momento".

"La mejor encuesta es la de todos los días que vemos reclamos, quejas, como la gente que ha perdido su empleo, no hay bien manejo en tema de salud y la inseguridad desbordada en todo el país”, dijo.

Recordemos que según las cifras señaladas por encuestadoras, Moreno se mantiene con ventaja sobre la oposición aún con las múltiples alianzas que han salido a la luz en México, como la Coalición va por México, integrada por el revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El líder del PRI también criticó los programas sociales que según sus palabras ayudan al partido en el poder, Morena, a ganar votos de cara a las siguientes elecciones. Aún así, se dijo confiado en que serán mayoría en el Congreso con la coalición contendiendo en 170 distritos electorales del país.