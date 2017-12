Que en México no se le falte el respeto a una mujer: Meade

Mérida, Yucatán.- El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que "Nunca deberá faltarse al respeto a las mujeres" y dijo que es necesario promover esa cultura en el seno de las familias y en las escuelas.

En el teatro del Pueblo ubicado en la comisaría de Xmatkuil, al sur de Mérida, y ante sectores y la militancia priísta de Yucatán, el precandidato del PRI a la presidencia de la República aseguró que nunca deberá faltarse al respeto a las mujeres en México.

El exsecretario de Hacienda reunió a cientos de militantes de ese partido en donde emitió un mensaje que duró apenas 12 minutos.

El formato del evento permitió que siete priístas le hicieran preguntas sobre su proyecto y, entre ellas, destacó su visión para que en el país haya una vida libre de violencia para las mujeres.

Las mujeres son protagonistas del dinamismo económico del país. Me comprometí con la militancia PRIista en #Yucatán a brindar todo el respaldo para impulsar los proyectos de mujeres. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/rrbPd5v1H6 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 20 de diciembre de 2017

Meade Krubreña puntualizó que se necesitan instituciones que estén a la altura de los esfuerzos de las mujeres, “que intervengan para que en las familias aprendamos el valor de respetarlas y que ese aprendizaje se refuerce en las escuelas”.

“Que las escuelas sean ejemplo de respeto como instrumento de educación para nuestros hijos”, afirmó el precandidato priísta.

Dijo que se requiere esa cultura en las calles de nuestras ciudades y en el transporte público, “que en México nunca se le falte el respeto a una mujer”.

Nuestro compromiso es firme con los jóvenes. Con militantes, hablamos de que en el @PRI_Nacional, 1 de cada 3 candidaturas será para ellos. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/2szAS2c5UA — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 20 de diciembre de 2017

Aseguró que en el PRI las mujeres sí compiten en las elecciones “y les va bien”, por lo que tienen un compromiso claro con ellas.

Precisamente cuando el precandidato hablaba sobre la importancia del papel de las mujeres en el desarrollo del país, una militante le pidió el micrófono y, con voz recia, precisó que este sector necesita un espacio para hablar con el gobierno o con los diputados cuando se presentan problemas en sus colonias.

“Necesitamos ese espacio, porque a las colonias nunca llegan los legisladores”, acusó la mujer que se presentó de manera anónima, lo que sorprendió a los directivos del PRI en Yucatán y al propio Meade, pues su participación no estaba en el programa del evento.

#Yucatán se está transformando con innovación y tecnología. Vamos a seguir impulsando este proceso en el estado y en todo #México. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/6OmyRWcTh1 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 20 de diciembre de 2017

Al evento acudieron diferentes sectores del tricolor y, pese a la arenga del aspirante presidencial para que se manifestaran con gritos, hubo tibia respuesta.

Meade Kuribreña pidió a la militancia que apoyen al próximo precandidato de ese partido a la gubernatura del estado, el exsecretario estatal de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, quien no habló porque será hasta el sábado cuando se registre formalmente como aspirante.

En este acto político no estuvieron presentes ni el gobernador Rolando Zapata Bello ni la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, de quien Mauricio Sahuí Rivero se deslindó el lunes pasado.

Con información de El Universal.

Meade y Anaya ya no son pirrurris, son fresas: AMLO

México.- De gira por Tlaxcala, el precandidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, calificó ahora como fresas a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, precandidatos a la Presidencia de la República por el PRI y PAN, respectivamente.

Meade y Anaya ya no son pirrurris, son fresas: AMLO. foto: El Universal

“No voy a hablar de los candidatos fresas, ya no quieren que les diga pirrurris, fresas de la mafia del poder porque no levantan, no los conoce la gente, le tienen que apurar y recorrer más lo pueblos, que los acompañen por ejemplo a Meade que lo acompañe Peña Nieto y que también lo acompañe Vicente Fox, por todos los pueblos y le va a ir muy bien. “Y también a Anaya que lo acompañe Diego Fernández de Cevallos y Salinas y les va a ir muy bien también, entonces que le apuren”, dijo.

Un llamado a quienes deseen ayudar a defender el voto y evitar el fraude electoral https://t.co/wTvPuwcvkx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de diciembre de 2017

En entrevista a medios sobre un posible pacto que hizo Nueva Alianza con Elba Esther para que apoye a Meade, López Obrador respondió que no hablará mucho “porque no me gusta hacer leña del árbol caído, respeto a los que están en los hospitales, en la cárcel, a los finados, ya de ellos no hablo mal, es algo que considero inadecuado, de mal gusto”.