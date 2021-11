"Qué envidia ser así de malo en tu trabajo y conservarlo": Chumel Torres se lanza contra García Vilchis

"Si tienes una lista con mejores promedios y estás hasta atrás, llegan nuevos a la lista y sigues hasta atrás, mmmm… algo me dice que las cosas no van bien", "Deja tu conservarlo (el trabajo), que te paguen...", fueron algunos de los comentarios de usuarios en Twitter.

En menos de dos horas, el tuit de Chumel Torres rebasó los 7 mil "Me gusta" y recibió cientos de respuestas en la red social, donde gran parte de los usuarios coincidieron en sus críticas a la encargada de la sección para exhibir 'fake news' en la Mañanera.

"Así que este dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta", aseveró la funcionaria.

"El colmo de las 'fake news': no es falso, pero no es verdadero de cómo inventaron un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad", comentó la funcionaria.

En su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres compartió un fragmento de la Mañanera de este miércoles, donde García Vilchis declaró que "no es falso, pero no es verdadero" el índice que muestra a México como uno de los países con más corrupción .

México.- El youtuber Chumel Torres arremetió contra Ana Elizabeth García Vilchis , encargada de la sección de "Quién es quién en las mentiras", luego de que descalificó un ranking de The World Justice Project (WJP) que ubica a México como el quinto país más corrupto del mundo.

Raúl Durán Periodista

