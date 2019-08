Qué es la Estafa Maestra

Ciudad de México.- La Estafa Maestra en una red de corrupción que operaba al interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que se vinculaba a 186 empresas fantasmas y atravesaba universidades y varias instituciones que se involucran en desvíos por 5 mil 875 millones de pesos.

En la Estafa Maestra se involucran funcionarios de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a funicionarios de universidades públcias del país, entre ellas Rosario Robles.

De acuerdo con denuncias periodísticas, los ministerios firmaban convenios con universidades públicas, las cuales hacía subcontrataciones de empresas privadas, algunas catalogadas como fantasma, para desviar recursos.

Cabe mencionar que el exsubsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció ante la Fiscalía General de la República que su firma fue falsificada en más contratos que hasta ahora desconocía y con los que se presume se habrían desviado recursos, en la llamada Estafa Maestra.

De acuerdo con lo anterior, Gonzalés Tiburcio no es el único ex funcionario de la Sedatu que ha denunciado la falsifiación de su firma en la traba de la "Estafa Maestra". También lo hizo desde mucho tiempo atrás Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.

Un edificio ubicado en la ciudad de Monterrey conecta caso Odebrecht con la polémica Estafa Maestra; tanto Odebrecht como la Estafa Maestra son dos los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en México.

El 29 del pasado mes (julio) la ex titular de Sedatu y Sedesol, Rosario Robles, quien trabajó en el mandato de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018, fue citada para que compareciera en una audiencia donde fue imputada por delito relacionado con la Estafa Maestra por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la defensa de Rosario Robles, la ex titular de Sedesol informó en varias ocasiones a Peña Nieto y Meade las irregularidades que la ASF detectó.

Tras lo anterior el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina prefirió no omitir su opinión ni influir en el caso, dijo que es un asunto de la Fiscalía General y Ministerio Público, "el juez va a ahora a decidir si se declara formalmente presa, de acuerdo al procedimiento".

Tras la audiencia, Rosario Robles fue internada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla donde permanecerá en los próximos meses, fue acusada de delitos relacionados con el daño al erario de más de 5 mil millones de pesos derivado de delitos de la Estafa Maestra.

Ahora Rosario Robles es vigilada las 24 horas por Cámaras de seguridad y personal de seguridad en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

Sin embargo el juez Felipe de Jesús Delgadillo decidió celebrar otra audiencia en dos meses, tiempo que Robles pasará en la prisión de Santa Martha Acatitla, para que la Fiscalía aporte pruebas suficientes y los abogados de la exministra preparen su defensa.

