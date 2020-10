Qué es la Operación Padrino, investigación que realizó la DEA contra Salvador Cienfuegos

Estados Unidos.- Transcurren los días y el caso de Salvador Cienfuegos comienza a esclarecerse de mejor manera, además que su nombre sigue siendo tendencia ya que se trata del primer secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) en ser arrestado por estar supuestamente vinculado con crímenes de corrupción y narcotráfico. Sin embargo, es importante mencionar que estas acusaciones no brotan de la noche a la mañana sino que se trata de una prolongada y exhaustiva investigación por parte la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en ingles), la cual inició hace aproximadamente 10 años y se le conoce como "Operación Padrino".

El jueves pasado por la tarde se dio a conocer la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el secretario de relaciones exteriores en México, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer que los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos. "He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California", escribió Ebrad.

De acuerdo al semanario Proceso y el periodista Ioan Grillo, la "Operación Padrino" también esta fuertemente vinculada con el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, y Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa. Durante las investigaciones las autoridades estadounidenses lograron tener acceso a mensajes de texto, llamadas telefónicas y otras pistas que los llevaron a entender que Salvador Cienfuegos era "El Padrino".

Cabe señalar que los investigadores ya habían escuchado el nombre de "El Padrino" durante sus averiguaciones, no obstante, desconocían de quien se trataba hasta que en una llamada telefónica que lograron interceptar, una persona aseguró que "El Padrino estaba en la televisión", en ese momento revisaron rápidamente y se percataron que era el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien aparecía a cuadro.

Asimismo, se dio a conocer el proceso judicial contra el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también esta relacionada con la "Operación Padrino". Veyitia fue sentenciado a 20 años de cárcel por colaborar con narcotraficantes para llevar productos a territorio estadounidense, según la justicia de los Estados Unidos. Por su parte, Cienfuegos creo supuestos lazos con Juan Francisco Patrón, también conocido como "El H-2", quien asumió el liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva en 2014, se habla de supuestos nexos con este grupo criminal en Guerrero, curiosamente cuando Cienfuegos se desempeñaba como comandante de la IX Región Militar, en dicho estado.

Qué es la Operación Padrino, investigación que realizó la DEA contra Salvador Cienfuegos/ Cuartoscuro

Por miles de mensajes del sistema de Blackberry Messenger, en los que se lee sobre los sobornos a cambio de no iniciar maniobras militares contra el "H-2" y al mismo tiempo debilitar al Cártel de Mazatlán, la Fiscalía supo de la participación de Cienfuegos con el grupo delictivo.

Gracias a la asistencia corrupta del acusado, el cártel del H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del Ejército mexicano e importó miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los EE.UU." indicó la Fiscalía contra Cienfuegos.

Es importante mencionar que esta serie de investigaciones también ha creado especulaciones en contra de la DEA, un ejemplo es la reciente declaración del especialista en seguridad nacional Javier Oliva, pues puso sobre la mesa la duda de "cómo la DEA interceptó miles de mensajes y si esas intercepciones se realizaron en territorio mexicano". "Ahora las autoridades estadounidenses deben demostrar, de manera fehaciente y contundente, lo que hasta ahora son sospechas y también tienen que demostrar que esta investigación no tiene que ver con el proceso electoral en Estados Unidos", añadió a EFE, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

¿AMLO sabía del operativo?

De acuerdo al académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM), John Ackerman Rose, las autoridades de Estados Unidos hace quince días informaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del operativo de detención del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda del gobierno del exmandatario Enrique Peña Nieto y "permitió que la justicia siguiera su curso.

Por su parte, López Obrador, calificó como "un hecho muy lamentable" la detención del acusado, en su tradicional conferencia realizada desde Palacio Nacional el pasado viernes por la mañana, no obstante, invitó a los mexicanos a ser pacientes ya que "todo debe probarse".

AMLO aseguró que todos los involucrados en el caso de Cienfuegos serán suspendidos/ Cuartoscuro

"Estamos ante una situación inédita porque está detenido por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública en el país durante el periodo neoliberal", agregó AMLO.

El mandatario dejó claro que todos los elementos que resulten implicados en las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) serán suspendidos de sus cargos y puestos a disposición de las autoridades en caso de ser necesario. Resaltó el hecho de que las acciones se llevarán a cabo sin importar si las indagaciones contra el extitular de Sedena, hayan concluido. "No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo", indicó.