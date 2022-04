"Qué gran lío": diputada trans María Clemente jalonea a Santiago Creel y luego se disculpa

México.- Durante un acalorado debate en la Cámara de Diputados, la diputada trans María Clemente García jaloneó al panista Santiago Creel y le arrebató el micrófono en la tribuna, un escándalo que provocó un llamado a receso y fue seguido de una disculpa por parte de la morenista.

El pleito tuvo lugar el 31 de marzo de 2022 en la Cámara de Diputados, cuando las diputadas trans de la bancada de Morena, María Clemente y Salma Luévano, tomaron la tribuna para exigir la expulsión del legislador del PAN, Gabriel Quadri, debido a que llamó "señor" a una de ellas.

Mientras el también panista Santiago Creel conducía los trabajos de la sesión, María Clemente lo jaloneó, le arrebató el micrófono y lo quitó de la tribuna, desatando un caos en San Lázaro por el cual se tuvo que decretar un receso.

La agresión de la diputada trans contra el panista fue condenada por los siete grupos parlamentarios, que además expresaron su reconocimiento a Creel por la manera en que condujo la sesión durante las tensiones entre legisladores de diversas bancadas, quienes profirieron insultos y amenazas entre sí.

Tras los jaloneos, Clemente se disculpó con Santiago Creel por haberlo agredido. Mediante un comunicado, la legisladora de Morena reconoció que su actuar fue irrespetuoso, por lo que pidió una disculpa tanto al panista como al pueblo mexicano.

"Qué gran lío. El deber no me obliga sino que de todo corazón ofrezco mis más sinceras disculpas al Diputado Santiago Creel Miranda. Mi comportamiento no fue correcto, por el contrario fue irrespetuoso, con el mismo corazón pido disculpas al Pueblo de México por presenciar tan vergonzosa escena, ustedes merecen lo mejor de nosotros, hoy no lo tuvieron", escribió la diputada trans.

Por su parte, el diputado del PAN aceptó las disculpas de María Clemente y reconoció su virtud por dicho gesto. "Equivocarse es condición de todas y de todos, pedir disculpas es una escasa virtud que valoro y aprecio", respondió.

¿Por qué exigieron la expulsión de Quadri?

El motivo por el que las diputadas trans tomaron la tribuna para exigir la expulsión del panista Gabriel Quadri del Congreso de la Unión fue debido a que el legislador se refirió a Salma Luévano como "señor", lo que consideraron ofensivo.

"Hago notar que el señor Luévano me está amenazando", dijo Quadri luego durante un debate relacionado con las infancias y juventudes trans, en la cual el panista interpuso una reserva para prohibir que padres o tutores tomen decisiones respecto a intervenciones y procedimientos médicos en menores trans.

Tras la intervención de Quadri, Salma Luévano pidió la palabra para denunciar al diputado del PAN por violencia de género, además de referirse a él como "sin vergüenza asesino".

"Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sin vergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género", declaró la diputada de Morena.

Por su parte, María Clemente pidió un juicio político contra Gabriel Quadri, así como su expulsión del Congreso, considerando que "es inadmisible tener un sujeto que tiene problemas de salud mental como él" con sus "discursos odio que cuestan vidas".