"¿Qué hace una autoridad encubriendo?": AMLO pide transparencia y verdad en caso de Octavio Ocaña

"Ellos lo mataron y la pusieron ahí. Se la pusieron como si fuera un asesinato, pero la bala entra de atrás, ¿cómo se va a disparar si lo venían persiguiendo? A como venía manejando, ¿cómo va a traer un arma en la mano? Mi hijo no estaba loco, así de fácil, eso sí te lo puedo decir", dijo Octavio Pérez.

"No tiene uno por qué sudar calenturas ajenas, trátese de quien se trate, aunque sean familiares. ¿Qué hace una autoridad tapando, encubriendo? ¿En qué le ayuda? En todos los casos y este creo que los gobernadores lo entienden, debe de prevalecer la transparencia y la verdad ", dijo.

El mandatario aseveró que no debe haber encubrimiento, ante las dudas y señalamientos por las circunstancias de la muerte del actor que dio vida a "Benito" en el programa "Vecinos", por lo que subrayó que debe prevalecer la transparencia y la verdad en este y todos los casos.

