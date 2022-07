¿Qué hay de esos 26 millones?: Brozo "entrevista" a Peña Nieto por denuncia de la UIF

De repente, la videollamada con el expresidente se cortó, dando por concluida la "entrevista" de Brozo a Peña Nieto , quien finalmente no respondió a las preguntas del comediante sobre el supuesto pacto de impunidad con AMLO.

Brozo: "Deja de dar rodeos, Henry Monster, dinos de una vez, aquí, está noche en 'TeneBrozo', frente a toda esta buena gente, dilo sin ambages, a calzón quitado: ¿hay un pacto de impunidad con López Obrador? , ¿por eso no te toca?, ¿por eso te dice señor licenciado? Aclara este teatro".

EPN: "Mi estimado Brozo, los tiempos electorales se prestan a toda índole de especulaciones, tú sabes que mi protagonismo en la vida política nacional ha sido nulo desde que tuve el innegable honor de fungir como presidente de todos los mexicanos, y de esa época no me llevo más que la satisfacción del deber cumplido y la misma promesa de ser en esta etapa un mexicano más, viviendo con honestidad bajo el manto protector de la corona ... perdón, el manto protector de México, que reconoce el inmenso esfuerzo y el compromiso histórico que se deriva de ocupar la silla presidencial".

Brozo: "Aclaraste muy bien lo del dinero que dicen que te chingaste, yo veo que lo que está pasando, Henry, desde Palacio Nacional, estos ataques al PRI y estas acusaciones, es que de alguna manera influyas para entregarle a Morena el Estado de México en las próximas elecciones, creo que por ahí va todo ese tinglado, ¿es cierto o no?"

Brozo: "El discurso es el discurso, ese no lo dejas nunca, supongo que podemos ir al grano porque las aguas están revueltas, Henry, ¿qué hay de esos 26 millones de pesos que dicen que te chingaste? , ¿dónde están? ¿qué pasa ahí?".

EPN: "Antes que nada, mi querido Brozo, agradezco el espacio que me haces en tu programa para poder dirigirme con infinito cariño y respeto al pueblo de México, que me privilegió con el honor de servirles durante 6 años. Sinceramente, el México que tengo ante mis ojos es de sanación, que siempre sobrevive a la calamidad, que siempre sobrepone de frente a la adversidad y que siempre sale avante, y seguramente aguantará a pie firme las tormentas que puedan ceñirse sobre él".

