¡Qué haya justicia! AMLO pide no descalificar a Cuitláhuac García por arresto de secretario del Senado

México.- AMLO pidió que no se desprestigie a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, tras la detención de José Manuel N, secretario ténico del Senado de la República acusado del asesinato del excandidato de Movimiento Ciudadano, René Tovar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender al gobernador morenista que administra el Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz, quien está siendo señalado de usar sus influencias en la Fiscalía General de Veracruz para incriminar a José Manuel N.

En la conferencia Mañanera del 23 de diciembre del 2021, AMLO fue cuestionado acerca del caso de José Manuel N, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que fue detenido y puesto bajo prisión preventiva este 22 de diciembre del 2021.

José Manuel N, se encuentra acusado de ser el autor intelectual del asesinato de René Tovar, muerto el 04 de junio, ex candidato del partido político Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cazones, Veracruz.

René Tovar, ex candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cazones asesinado en Veracruz. Foto: Facebook / René Tovar

“A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos” declaró AMLO sobre el gobernador de Veracruz previo a hablar del caso de José Manuel.

Tras señalar que Veracruz ha tenido gobernadores mediocres y ladrones por mucho tiempo, AMLO señaló que Cuitláhuac García era un hombre honesto, íntegro e incapaz de realizar una acción de injusticia contra alguien.

Después de defender el nombre del gobernador de Veracruz, el presidente López Obrador finalmente habló sobre el caso, por lo cual dijó que correspondía a las autoridades, es decir, a la Fiscalía de Veracruz, actuar con apego a la verdad y el derecho.

“Qué haya justicia, no descalifico al gobernador Cuitláhuac”, declaró AMLO sobre las recientes acusaciones que ha recibido el gobernador de Veracruz por parte del senador morenista Ricardo Monreal y sobre el arresto de José Manuel N.

José Manuel N, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, detenido en Veracruz. Foto: Facebook / José Manuel

“Corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado, en caso de que no existiera ningún delito”, explicó AMLO sobre el proceder que se deberá esperar de la Fiscalía de Veracruz en la resolución del asesinato de René Tovar.

Finalizó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reafirmando su confianza al gobernador de Veracruz, y que en casos sensibles lo mejor era esperar a que las autoridades resolvieran con apego a derecho y la verdad el asesinato de René Tovar.

“No se puede descalificar a la primera al gobernador de Veracruz, porque en efecto no hablo al tanteo”.