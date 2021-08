Que la autoridad actúe contra mis hermanos: AMLO responde a Ricardo Anaya por condición para presentarse ante juez

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a Ricardo Anaya Cortés, indicando que las autoridades mexicanas deben proceder en contra de sus hermanos, Pío y José Ramón López Obrador, asegurando que él no ha dado orden para protegerlos.

AMLO fue cuestionado sobre el más reciente video de Ricardo Anaya, donde se pronuncia ante la petición del presidente de presentarse ante el juez que lo ha convocado, indicando que sólo se presentará ante el mismo juez que esté llevando los casos de Pío y José Ramón López Obrador por los videos donde recibieron paquetes de dinero por parte de David León.

“En el caso de mis hermanos que la autoridad competente actúe, yo no tengo qué ver con la fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tiene que hacer, eso era el tiempo en que dominaban los ahora opositores”, dijo AMLO a Anaya.

Andrés Manuel reiteró que Anaya Cortés debe asumir su responsabilidad y que él sabe exactamente lo que hizo y que lo llevó a estar en el ojo del huracán con acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario agregó que é no persigue a nadie, por lo que Ricardo Anaya sólo buscaba ser víctima en un sentido propagandístico.

“Que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos”, mencionó desde su conferencia matutina en Veracruz.

“Él lo sabe, entonces de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”, agregó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo aseguró que él está separado de los poderes en México, por lo que no tiene influencia en el Poder Judicial como en el pasado, revelando que durante el sexenio del presidente Vicente Fox, este ordenó a los magistrados ir detrás de él.

“No tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, los jueces actúan por su cuenta. El presidente Fox le dio instrucciones al presidente de la Suprema Corte que iniciara un juicio político en mi contra, hasta todos los ministros se pronunciaron contra mí, así por instrucción del presidente”, mencionó.

¿Qué dijo Anaya?

Este 25 de agosto, Ricardo Anaya publicó un nuevo video dirigido al presidente Andrés Manuel, respondiendo su petición de presentarse ante la justicia mexicana con las pruebas que acreditan que es inocente de las acusaciones en su contra.

Anaya dijo a AMLO que se presentará siempre y cuando sea al mismo juez que esté llevando el caso por el dinero que sus hermanos recibieron y que fueron expuestos en videos.

“Yo me presentó a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pio y Martín López Obrador y que nos den el mismo trato (…) ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?”, mencionó.

Anaya anunció este fin de semana que se autoexiliaría en Estados Unidos, acusando a AMLO de una persecución política en su contra, luego de las declaraciones de Emilio Lozoya en el caso de la probación de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.