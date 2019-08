México.- La ex titular de Sedeatu y Sedesol, Rosario Robles ha estado en los reflectores de la prensa debido a que autoridades mexicanas han anunciado acciones de investigación en su contra, incluso de captura por el presunto vinculo con millonarios desvíos durantes su administración.

Un caso, el más sonado, fue el de la Estafa Maestra, una amplia red que se encargó de realizar operaciones ilícitas en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Actualmente Rosario Robles está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por un caso más, se dice que hay un contrato por 77.8 millones de pesos para aplicar 6 millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas de la Sedesol, de las cuales hay evidencia que solo se aplicaron 15 por ciento del total.

Pero con todo esto; lo anterior y lo que está por venir, ¿qué le preocupa a Rosario Robles?.

Ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles. Foto: Reforma

Parece ser que nada le preocupa a la ex funcionaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robes recientemente declaró que no tiene miedo de nada y que pidió a las autoridades investigarla hasta por debajo de las piedras, "no van a encontrar nada" dijo ente medios de comunicación.

Con el recién escándalo de los millonarios contratos de encuestas fue informado que los informes ministeriales, en esta indagatoria también son investigados el ex Oficial Mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el ex director general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.

De igual forma Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones, quien era el encargado de darle seguimiento a los trabajos, y José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios, quien proporcionó las bases de datos.

Este caso es distinto al que derivó en el citatorio girado a Robles para que comparezca el 8 de agosto a una audiencia donde será imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El esquema presuntamente ilegal es muy similar a los otros casos ya judicializados en la llamada Estafa Maestra.

Este caso deriva del convenio de coordinación suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por 77 millones 847 mil pesos para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.