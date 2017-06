“¿Qué más libertad de expresión quieren?”, dice El Bronco

Nuevo León.- "¿Qué más libertad de expresión quieren ustedes?, publican lo que les da su gana y yo les digo lo que me da mi gana, esa la mejor libertad de expresión, y yo no agredo a nadie, acepto exactamente con toda responsabilidad las cosas que digo”, comentó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Dicha declaración fue dada por el mandatario de Nuevo León al ser cuestionado sobre el exhorto que le hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante las amenazas de demandar penalmente a medios de comunicación, a los que acusó de mentir en sus informaciones.

Jaime Rodríguez Calderón. Foto: El Universal

“Con mucho gusto hacemos caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre le hacemos caso, y nosotros no le estamos negando información a nadie”, expresó El Bronco. Agregó; “tengo diferencias —con los medios—, y se las digo con todo respeto. Nada más”.

El martes pasado el mandatario estatal, arremetió contra televisoras y periódicos, después que un reportero lo cuestionó sobre un reportaje donde se asentó que una campaña de publicidad en una revista, vallas y panorámico, donde resaltaba su imagen, habría costado más de 7 millones de pesos. Incluso amenazó con fiscalizar a dicha empresa.

Aclaración sobre gastos millonarios en publicidad - Jaime Rodríguez Calderón: https://t.co/BmTWx4SJO9 vía @YouTube — JAIME RODRIGUEZ C (@JaimeRdzNL) 27 de junio de 2017

Cuando se le preguntó sobre el retiro de los citados anuncios, señaló; “No sé ni me importa, no es un tema del gobierno, nosotros no los contratamos, y espero que me den otra vez primera plana de tu periódico, es grandioso porque así la gente se entera”.

Con Información de: El Universal

