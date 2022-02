Que me diga por qué financian a opositores en México: Responde AMLO a Anthony Blinken

México.- AMLO cuestionó a Anthony Blinken por qué financia a opositores en México, a modo de respuesta ante las declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la violencia contra los periodistas.

En la conferencia Mañanera del 23 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la publicación que realizó Anthony Blinken en sus redes sociales, donde el estadounidense pide mayor protección y responsabilidad contra las agresiones a periodistas.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, escribió Antony Blinken sobre la violencia contra periodistas en el gobierno de AMLO.

Leer más: Conferencia Mañanera de AMLO del 23 de febrero del 2022

El presidente de México López Obrador, no dudó en declarar sobre el tema luego de ser cuestionado por una periodista en la conferencia Mañanera, en primer lugar respondió que Anthony Blinken no estaba bien informado.

Pues aseguró que aunque es lamentable el asesinato de periodistas en México, existen mecanismos de protección, ahora sí se realizan investigaciones y se condena a los culpables, ya que la impunidad no forma parte del actual gobierno mexicano.

En segundo lugar, AMLO respondió a Blinken destacando el actuar de Estados Unidos ante de otros países, ya que no ha dejado de ser una nación injerencista pese a los 200 años que lleva existiendo dicha política.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos, a mi me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Qué me responda eso y pedirle de favor que se informe y que no actúe de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano”, cuestionó AMLO al Secretario de Estado de los Estados Unidos.

Finalmente se debe destacar que este cuestionamiento se debe, precisamente, al financiamiento de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la cual está ligada a líderes de grupos opositores al gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.