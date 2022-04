"Que me investiguen, estoy tranquilo": Cuauhtémoc Blanco responde a Fiscalía Anticorrupción de Morelos

Cuauhtémoc Blanco acusó al titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, de preceder en su contra por conveniencia, mientras que a Paredes y Becerra, que lo denunciaron, los acusó de atacarlo con fines políticos, por lo que instó a los medios de comunicación a que "no les sigan el juego" y que "no les den cámaras a estos personajes".

"Ellos están con nosotros, hicimos un convenio cuando yo estuve en campaña (2018), se hizo un convenio tanto con PT como con Morena, Encuentro Social y Redes Sociales. Hay un convenio firmado, se pactó la alianza entre Morena, PES y PT, que comprometería a los legisladores a ir juntos con el gobierno estatal. Me quedan dos años y medio", advirtió.

El gobernador de Morelos se mostró confiado en que el Congreso no iniciará el juicio de procedencia en su contra, pues afirma tener el respaldo de legisladores de la bancada morenista y sus aliados gracias a un "convenio" que hicieron cuando él estuvo en campaña.

Horas después de que la Fiscalía Anticorrupción informara sobre el caso este 19 de abril, el exfutbolista aseguró que hasta el momento no recibió ninguna notificación por parte de la dependencia ni del Congreso local.

"Estoy en la mayor disposición de que investiguen mis cuentas en Estados Unidos, obvio sí tengo porque trabajé dos años y medio en Chicago. No tengo miedo de nada, que sigan investigando porque no hay nada que esconder ", subrayó.

Blanco admitió que tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, pero explicó que eso se debe a que durante dos años y medio trabajó en Chicago, por lo que no tiene nada que ocultar respecto a sus ingresos y bienes.

"Lo tomo de quien viene, que hablen lo que quieran, a mi que me investiguen, yo estoy tranquilo ", comentó sobre los dos excolaboradores que lo denunciaron, Enrique Paredes Soto y Gerardo Becerra Chávez-Hita .

