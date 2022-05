¿Qué me quita saludar a la madre de El Chapo?: AMLO defiende saludo a Doña Consuelo

México.- El presidente AMLO aseguró que no pierde nada con haber saludado a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y respondió de nuevo a las críticas por el polémico saludo afirmando que tiene la conciencia tranquila.

En La Mañanera del 18 de mayo de 2022, Andrés Manuel López Obrador recordó la ocasión en que saludó de mano a la mamá de "El Chapo", Doña Consuelo Loera, y aseguró que no pierde nada por haberla saludado.

"Si me pongo a pensar, ¿qué van a decir?, no... Estoy tranquilo con mi conciencia, mi tribunal es mi conciencia. Me bajé y fui a donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada, nada, nada", dijo AMLO sobre el saludo a Doña Consuelo.

"Además también una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cosas ilegales o delictivas, ¿por qué generalizar?", añadió el mandatario federal.

El saludo de AMLO a la mamá de "El Chapo"

En su visita a Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2020, el presidente López Obrador fue captado saludando de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del ex líder del Cártel de Sinaloa.

"Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", le dijo el mandatario federal a la madre del capo mexicano, quien se encontraba a bordo de una camioneta

Meses después, en agosto de 2020, López Obrador expresó que volvería a saludar a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán y dijo asumir responsabilidad por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo.

"¿Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera?, pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora. ¿Que liberé yo al hijo?, pues yo no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo", expresó aquella vez.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, AMLO dijo que no significa contubernio con los criminales la forma en que su Gobierno busca enfrentar la inseguridad en el país.

"Cuál es la forma más adecuada de enfrentar, la más eficaz, la más humana de garantizar la paz y la tranquilidad... eso es lo que quiero. Entonces nosotros hemos estudiado mucho de esto, conocemos el País, conocemos la idiosincrasia, eso nos llevó a decir vamos a actuar de esta manera, que no significa complicidad, contubernio".

"Porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ahhh por qué la saluda (dirá la Oposición). cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana. Voy yo a una gira y ella va a encontrarme junto con otros, es un acto público, imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen, qué va decir cualquiera de estos personajes", agregó AMLO.