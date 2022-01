Qué “melindroso”: Vicente Fox critica a AMLO por negarse a tener estatuas

México.- El expresidente Vicente Fox se fue contra AMLO luego de que este último asegurara que no necesita monumentos ni estatuas a su nombre, pues con el amor de los ciudadanos le bastaba para tener reconocimiento.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox Quesada retomó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizando al decir que el mandatario morenista es un melindroso y que este vivía en un mundo alterno y no la realidad del resto de los mexicanos.

“Que "melindroso", como de telenovela!! No hay duda, vive en un mundo fuera de la realidad. Un auténtico "Corin López Tellado"”, escribió Fox Quesada en redes sociales.

La publicación de Twitter de Vicente Fox estaba acompañada de una nota informativo recalcando las declaraciones de AMLO en su conferencia matutina, donde retomó los hechos registrados en Atlacomulco, Estado de México, lugar donde fue revelada una estatua a su imagen y que fue derribada a los tres días.

Vicente Fox/Twitter

¿Qué dijo AMLO en La Mañanera?

Al finalizar su rueda de prensa, Andrés Manuel se pronunció ante lo desastres que provocaron a una estatua a su nombre en Atlacomulco durante el fin de semana, reiterando que él no aprobaba este tipo de homenajes.

“Los quiero mucho y que les agradezco por su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, mi nombre, ni quiero que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”, declaró AMLO.

En este sentido, el mandatario mexicano reveló que, de haber sido consultado para colocar la estatua, él se hubiera negado a la medida, incluso hubiera persuadido a los ciudadanos a no realizar tal acción.

“Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese convencido, pero ellos mandaron a hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho, eso es secundario”.

Asimismo, AMLO recordó el cariño que los mexicanos mostraron al presidente Lázaro Cárdenas en su época, indicando que él espera ser recordado de la misma forma sin necesidad de nombrar calles y edificios en su honor.