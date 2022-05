Que ningún candidato sea amenazado: lamenta AMLO violencia en elecciones de Colombia

Ciudad de México.- El presidente AMLO lamentó este martes la violencia en la campaña electoral de Colombia, donde han muerto casi 30 personas en circunstancias relacionadas con las elecciones, incluyendo las presidenciales.

Desde La Mañanera realizada en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el reciente proceso electoral que se está llevando a cabo en Colombia y la violencia que este ha generado.

“Yo deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz. Que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El mandatario mexicano se refirió a las elecciones nacionales en Colombia, donde en 14 meses han ocurrido 179 hechos violentos con 222 víctimas, de las que 29 fueron mortales, según reveló este lunes la Fundación Paz y Reconociliación (Pares).

El informe reveló que marzo fue el "peor mes" con tres asesinatos y un desplazamiento forzado causado presuntamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de amenazas contra candidatos, como la aspirante a vicepresidenta por la coalición de izquierda Pacto Histórico, Francia Márquez.

“En el caso de las elecciones, que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe. Porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan ‘acarreados’ (manipulados) pueden triunfar los corruptos", dijo López Obrador sin referirse a un hecho concreto.

El ciclo electoral en Colombia, que tuvo su primera cita el 13 de marzo con la renovación del Congreso, se cerrará con las elecciones presidenciales que tendrán una primera vuelta el 29 de mayo y, en caso de que ningún candidato consiga suficientes apoyos, una segunda vuelta tendrá lugar el 19 de junio.

El presidente comparó la situación de Colombia con las elecciones en México, que tuvo uno de los comicios más violentos en su historia en las votaciones intermedias de 2021, con más de 100 políticos asesinados, entre ellos 36 aspirantes y candidatos a distintos cargos, según la consultora Etellekt.

“Tenemos que buscar que haya paz y, desde luego en nuestro país, aquí el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados (el 5 de junio), que toda la gente (salga), todos todos a votar”, opinó el mandatario mexicano.

E insistió en denunciar a "los cobardes que amenazan" porque "piensan que con eso, un periodista, un político, un opositor, va a dejar de luchar".

"Se equivocan. La libertad no se implora, se conquista. Y cuando hay convicciones, se pueden correr riesgos en lo personal”, sentenció.