¡Qué nivel de mediocridad! Chumel Torres arremete contra AMLO por no atender venta de niñas en Guerrero

México.- Chumel Torres, presentador del programa “El Pulso de la Salud”, arremetió una vez más contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que este último hiciera caso omiso a la venta de niñas en el estado de Guerrero.

El youtuber, Chumel Torres, se pronunció luego de que AMLO asegurara en su conferencia matutina de este 26 de octubre, que su gira por la región de La Montaña de Guerrero, fue exclusivamente para supervisar sus programas sociales, no para atender el problema de la venta de niñas en las comunidades de la zona.

Chumel Torres aseguró que Andrés Manuel tenía un alto nivel de mediocridad, al priorizar sus programas sociales, antes que un asunto donde se violan derechos humanos y se comenten delitos relacionados a trata de personas y prostitución.

“Imagínate ser una niña vendida a un señor en Guerrero y escuchar al Presidente decir esto. Qué nivel de mediocre maneja”, escribió Chumel junto a un video del fragmento de la conferencia matutina donde AMLO reafirma su idea.

El día anterior, Chumel Torres ya había hecho una publicación contra el presidente Andrés Manuel y el tema de las venta de niñas en Guerrero, pues durante su gira en el estado fue cuestionado sobre su agenda en la región, negando que trataría este tema.

““Así se usa”. —Mi presidente sobre la venta de niñas en Guerrero”, ironizó el youtuber.

Chumel Torres/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

Andrés Manuel reiteró que su gira en la región de La Montaña, en el estado de Guerrero durante el pasado fin de semana, fue exclusivamente para tratar asuntos relacionados a los programas sociales del Gobierno Federal, no para atender la venta de niñas que se realiza en algunas comunidades indígenas de la entidad.

AMLO recordó que durante su visita al municipio de Metlatónoc, Guerrero, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado, fue cuestionado sobre el tema de la venta de menores de edad que se realiza en la región, asegurando que no era su fin común en la gira, por lo que no hablaría sobre el tema.

En este sentido, el mandatario dijo que sostenía su postura y se negó a dar su opinión sobre la venta de niñas en Guerrero, acción que es vista como parte de los usos y costumbres de los habitantes de la zona, pero que atenta contra los derechos humanos de las menores.

“Cuando voy a Metlatónoc y me preguntan “¿viene a ver a las niñas que las venden?”, no, no vengo a eso, vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar y cómo se está avanzando para que los jóvenes están opciones de estudio de trabajo, que los campesinos tengan apoyo, que haya bienestar. Ese fue mi comentario y es lo que sostengo”, declaró el mandatario.