"Qué nivel vomitorio": Chumel Torres reacciona a diputada de Morena llamando "patriota" a Noroña

México.- El youtuber Chumel Torres arremetió contra la diputada de Morena, Patricia Arméndariz, por referirse al polémico diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, como "un patriota".

En su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres compartió el video de una entrevista que la diputada de Morena concedió al periodista Fernando Del Collado para el programa de Latinus.

En el video, Patricia Arméndariz aseguró que Fernández Noroña es un "patriota". "Es una persona... el señor es un patriota", dijo la morenista.

El fragmento de la entrevista no tardó en volverse viral en redes sociales y llegó hasta el conductor de El Pulso de la República, quien reaccionó al elogio al diputado del PT llamando "vomitorio" a Morena.

"Qué nivel de vomitorio es Morena, madre del amor hermoso", escribió Chumel Torres.

La morenista había respondido al periodista tras cuestionar si los violadores o violentadores deberían quedar impunes, a lo que ella respondió "por supuesto que no", a lo que él añadió: "¿incluso si están en la Cámara? ¿Eso que lo escuche Noroña?", a lo que ella reaccionó elogiando al legislador del PT.

El tuit de Chumel Torres alcanzó más de 9 mil 800 "Me gusta" con cientos de respuestas de usuarios de la red social, quienes criticaron y se burlaron de Arméndariz.

"Por eso era la burla en Shark Tank, señora prepotente e incongruente, nadie la tomaba en cuenta", "La forma tan arrogante y desafiante de sentarse con los brazos cruzados", fueron algunos de los comentarios contra la morenista.

Sin embargo, también hubo usuarios que criticaron a Chumel Torres por sus palabras. "Tú no eres cómico, no eres periodista, no eres político, no eres analista, no eres nada, eres un pobre diablo que se la pasa diciendo estupideces en las redes sociales, entonces con qué calidad moral puedes criticar", escribió alguien.

"Que nivel vómitorio es @ChumelTorres así de sencillo. El vato que se educo viendo la escuelita y la hora pico y que esas son sus referencias de comedia", escribió otro usuario criticando al youtuber.