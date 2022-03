¡Qué no! AMLO rechaza iniciativa que permitirá a bancos quitar sueldo a trabajadores en México

México.- AMLO dijo no a la iniciativa que permite a los bancos apropiarse de la nómina de los trabajadores, para así poder cobrar lo correspondiente a la deuda que estos tengan con las instituciones bancarias.

En la conferencia Mañanera del 18 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó la iniciativa que se discute en el Poder Legislativo que otorgará permiso a los bancos sobre la nómina de los trabajadores en el país.

Aunque ya existen préstamos por nómina en México, es decir, que trabajadores que reciben su salario a través de algún banco, pueden acceder a un crédito que se descuente vía nómina, esta no es una realidad a la que todos los mexicanos tienen acceso.

Leer más: Revocación de mandato ¿Es ilegal la campaña de los partidos políticos?

La iniciativa pretende dotar de permiso a los bancos mexicanos para que sin mediar palabra con el trabajador, descuenten de la nómina el adeudo que tienen, sin dejar la posibilidad para que el trabajadora o trabajadora elija que hacer o cómo pagar sus deudas y gastos cotidianos, pues la “quincena” ya no llegaría completa.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancias, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna instituciones financiera, ni el gobierno debe prestarse a eso, no estoy de acuerdo con esa iniciativa”, respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia Mañanera.

Tras ello, el presidente López Obrador explicó que la iniciativa aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo, pues necesita que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprueben la reforma para que esta tenga validez.

“Afortunadamente todavía no se aprobó, o se aprobó en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados y se rechazó, se regresa al Senado, ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores, muchas veces esas eran las costumbres, no se leían bien las iniciativas y algunos podrían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores”, añadió AMLO sobre la iniciativa que permite a los bancos quitar parte de la nómina a los trabajadores.

Por otra parte, solicitó a los legisladores revisar bien la iniciativa, pues esta vendría a dañar directamente los ingresos de los trabajadores en México.

Finalmente, AMLO presuntamente aseguró que vetaría la ley que permite a los bancos apropiarse de una parte de la nómina de los trabajadores, si llega a aprobar en el Poder Legislativo.