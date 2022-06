¡Que no! Morena pide a oposición negociar reforma electoral, pero el PRI se niega

Respecto a la reforma de la Guardia Nacional, con la que el gobierno de AMLO busca incorporarla a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Rubén Moreira reiteró la necesidad de discutir con Morena las reglas y administración del cuerpo policiaco, pero acusa que no se prestan al diálogo.

El priista expuso que la moratoria constitucional de Va por México no significa que las bancadas del PAN, PRI y PRD dejarán de legislar o incumplirán sus compromisos con la ciudadanía en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI , aclaró que los legisladores del tricolor no va a apoyar la reforma electoral de AMLO .

"Después de que a nuestro presidente le robaron la presidencia nos propusimos como meta reformar el sistema electoral, para hacer una realidad el derecho ciudadano de votar y ser votado, que haya un órgano encargado de las elecciones que no sea una carga burocrática y que los partidos políticos apliquen la austeridad y que haya elecciones menos costosas", planteó Mier.

Raúl Durán Periodista

