Qué no se les pase, AMLO dijo que no estigmatizaran la venta de niñas: Chumel Torres

México.- "Solo para recordarles que ayer el presidente dijo que no se estigmatizara LA VENTA DE NIÑAS", fueron las palabras que a través de su cuenta oficial de Twitter, el youtuber e influencer Chumel Torres recordó la declaración del presidente mexicano.

Chumel Torres ha sido reconocido en redes sociales en los últimos años por ser un fuerte crítico a las acciones del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pues es evidente en su cuenta oficial de Twitter la cantidad de mensajes que ha destinado a alzar la voz en contra en las injusticias y problemas sociales que se presentan en algunas zonas del país.

La venta de niñas en comunidades indígenas es un gravísimo problema que ha estado siendo replicado por distintos medios de comunicación en las últimas semanas, y finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema.

Sorprendió los días que tomó a los reporteros que presencian la conferencia Mañanera cuestionar a AMLO sobre la venta de niñas indígenas en comunidades rurales de Oaxaca.

Ante ello el presidente hizo una serie de declaraciones que dejaron mucho que desear, entre ellas, que resolvería el problema fortaleciendo los varlores.

"Solo para recordarles que ayer el presidente dijo que no se estigmatizara LA VENTA DE NIÑAS, porque parece que se les pasó esa info. Bonito sábado desde el infierno que es este país", tuiteó Chume Torres durante la tarde este sábado 22 de mayo.

Pues a pesar de tratarse de un tema delicado, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no se viralizaron en medios de comunicación ni en redes sociales.

No obstante se debe aclarar que el presidente de México no dijo exactamente eso.

¿Qué dijo AMLO sobre la venta de niñas indígenas?

En la conferencia Mañanera de este 21 de mayo AMLO declaró que en primer lugar que lamentaba que estos hechos ocurrieran en el país, y en segundo lugar, pidió que no se estigmatizara a las comunidades indígenas.

Andrés Manuel López Obrador argumentó que la venta de niñas y adolescentes no es algo que solo ocurra en las comunidades indígenas, sino en todas las clases sociales, incluso en las elites del país.

Aunque el presidente mexicano habló como si tuviera evidencia de que esto ocurriera dentro de la esfera de las personas más ricas del país, no evidenció algún caso, al contrario, insistió en que estigmatizar a los indígenas por la venta de niñas y adolescentes por dinero, tierras, ganado y hasta cerveza, es clasista y racista.

Sobre como solucionaría el problema argumentó que sería a través del fortalecimiento de valores y atención a denuncias que enfrentaría la trata de personas.

Declaración integra de AMLO al ser cuestionado sobre la venta de niñas y adolescentes

"Miren, yo lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales".

"Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado".

"Desde hace tiempo vengo escuchando de este asunto. Yo viví seis años en comunidades indígenas y recorro todos los pueblos, y son muchos los valores que hay en los pueblos. Y no estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente -y no lo quisiéramos, no lo deseamos- en todas las clases sociales, en todas las clases sociales".

"Entonces, ¿qué hacemos?, porque esta es tu pregunta".

"Pues fortalecer los valores, que no sea lo material lo fundamental el dinero, sino que se sigan exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas, en el México profundo, en el México de las culturas, en el México que hereda buenas costumbres que vienen de lejos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país".

"¿Entonces qué es lo mejor?"

"Fortalecer los valores, pero en general, porque el problema de la desintegración familiar se da en todas las clases y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por vergüenza, porque no debo hacerlo, pero cosas parecidas que -repito, no deben de presentarse- se dan hasta en la élite".