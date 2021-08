¡Qué no sea magullero! AMLO pide Ricardo Anaya que no le eche la culpa y que vaya a declarar amparado

México.- Tras ver el nuevo video de Ricardo Anaya, donde este afirma que AMLO es un mentiroso, pues ya recibió la primera notificación de audiencia, el presidente mexicano pidió al político de oposición que dejara de ser magullero y ya no le echara la culpa.

"Qué no me eche la culpa a mi, que no sea magullero", pidió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya Cortés en la conferencia Mañanera de este 23 de agosto, luego de ver el video que fue posteado en redes sociales del político de oposición este mismo lunes.

El presidente de México insistió que Ricardo Anaya debía acudir al Ministerio Público para realizar su declaración y así defenderse legalmente de la denuncia que hay en su contra por lavado dinero.

Denuncia por el delito de lavado de dinero en 2018 que fue interpuesta por Ernesto Cordero, quien fue Secretario de Hacienda. "No tengo absolutamente nada que ver", declaró AMLO.

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", es la última respuesta de Ricardo Anaya al posteo que hizo el presidente mexicano el pasado sábado 21 de agosto.

Al leer el mensaje, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador creyó que Ricardo Anaya se presentaría a declarar ante el juez que llevará el caso, no obstante, el acusado dejó en claro que no se presentará a la audiencia y que exiliara del país "con mucho dolor".

"Qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez, y que de la cara, parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, este, no se va a salir del país, puede ir a declarar ¿yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿De quién es el citatorio? Pues del juez del Poder Judicial, que tengo que ver yo con los jueces, sí que presente, que de la cara, el que nada debe nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea magullero, se les hace fácil decir; me persigue, me persiguen, nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos", declaró AMLO.

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tachó a Ricardo Anaya de realizar una maniobra politiquera con la esperanza de librar la audiencia que tiene en México por el supuesto delito de lavado de dinero, ya que hasta podrías presentarse a declarar protegido por un amparo, pero no, prefiere irse del país.

"Es una maniobra politiquera el querer salir así, adelante, mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero y adelante, (...) Podría presentarse incluso amparado, (...)

que vaya, que lo defienda su partido", finalizó AMLO.