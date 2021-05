¿Qué no ven que ya estoy chocheando?: AMLO niega que buscará reelección

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador relató en la conferencia Mañanera de este 13 de mayo que en su última visita a una refinería de Pemex los trabajadores le pidieron que se reeligiera, a lo que respondió que ya estaba "chocheando".

"Llegó el momento en que no podíamos salir, porque era la hora de cambio de turno y salían y entraban entonces nos quedamos atrapados en el tráfico y me decían, "gracias por el trabajo" y voy a decir otra cosa que no le va a gustar mucho a los conservadores; "Reelíjase, reelíjase"" relató AMLO de su encuentro con trabajadores de Pemex.

No ¿Qué no ven que ya estoy chocheando?

No obstante el presidente mexicano afirmó ser maderista, es decir, defender el principio de no reelección que fue eslogan de Francisco I. Madero durante la revolución mexicana.

No hay duda que la reelección es un tema sensible viniendo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues los políticos de oposición en múltiples ocasiones lo han acusado de buscar una reelección, esto pese a que dijo que no buscaría reelegirse porque ya estaba chocheando.

Incluso la vez más reciente ocurrió cuando se amplió el periodo de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se llegó a explicar que la ampliación del periodo del magistrado daba pie a la ampliación del periodo o reelección de AMLO.

Ante la última acusación de que podría buscar la reelección el presidente Andrés Manuel López Obrador no presentó alguna réplica, y ha sido así desde hace meses, ya que cuando comenzaron los primeros ataques decidió llevar a cabo un compromiso público que pondría fin a la campaña política y mediática contra el presidente mexicano.

En una conferencia Mañanera AMLO firmó un compromiso mediante el cual se establecía que él no buscaría la reelección una vez terminara su periodo frente al Gobierno Federal. Acontecimiento que muchos vieron innecesario pues está establecido en la Constitución mexicana.

Aquel evento cumplió su propósito y por meses se dejó de hablar de la acusación sobre que Andrés Manuel López Obrador buscaría reelegirse, sin embargo, habría que esperar para ver las reacciones que generará en los opositores el que ahora haya mencionado que trabajadores de Pemex le pidieran que se reeligiera.

"No ¿Qué no ven que ya estoy chocheando? Además soy partidario de la no reelección, soy maderista", declaró AMLO sobre su respuesta a los trabajadores de Pemex que le pidieron que se reeligiera.

Chochear

De acuerdo a Oxford Lenguaje a través de Google, se expone que chochear es "tener debilitadas o disminuidas las facultades mentales a causa de la avanzada edad".