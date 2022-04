"Qué orgullo ser de Guanajuato, mi querida tierra!!" Celebra Fox baja participación en Revocación

Cabe recordar que Guanajuato es uno de los estados gobernados por oposición, específicamente por el Partido Acción Nacional (PAN) , que lleva gobernando el estado por casi 30 años ininterrumpidos, partido del también ex presidente Fox.

Cabe señalar que en la gráfica que posteó Fox Quesada no está actualizada, y que Guanajuato no es el estado que tuvo menor participación, aunque si es de los últimos, Jalisco fue el que contó con menor participación con un 9.1% de participación, seguido de Aguascalientes (9.3 ) y en tercer lugar Guanajuato con 9.5% de participación.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.