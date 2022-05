"Qué paliza le está poniendo la realidad": Lilly Téllez contra AMLO por decreto sobre el AICM y el AIFA

"Y ahora por su regalada gana va a obligar que bajen los vuelos en el aeropuerto que sí queremos usar los mexicanos para usar el que usted hizo a puro capricho. No se vale presidente, no se vale ", dijo.

Por ello, Lilly Téllez reprochó al presidente López Obrador que "no se vale" que "por su regalada gana" obligue a los mexicanos a volar desde el AIFA en lugar de poder escoger acudir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

" Qué paliza le está poniendo la realidad al presidente López Obrador , para citar que precisamente hoy él usó la palabra paliza. Paliza, señor presidente, la que le está poniendo a usted la realidad, paliza la que le está poniendo ese aeropuerto que hizo a puro berrinche con nuestro dinero tirado a la basura, tal cual, y no sirve para nada, porque ni los pájaros vuelan en el Felipe Ángeles", aseveró Téllez.

"Al presidente se le vino la realidad encima, se le vino el fracaso encima del Aeropuerto Felipe Ángeles y cree que con un decreto, con su firma y su papel, cree que a la mala, obligando a lograr que aquello sea un éxito y no lo es", dijo Lilly Téllez sobre AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.