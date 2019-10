México.- El 2 de octubre de 1968 fue un día marcado como uno de los sucesos más trágicos de la historia de México.

Este éxito es algo mejor conocido como la matanza de Tlatelolco, pero en realidad ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco ?.

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma del México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones fueron brutalmente reprendidos por el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y orquestada por el ejército.

En una publicación que hizo Reforma, con algunos de los testimonios de personas que vivieron esa trágica acción del gobierno mexicano contra los estudiantes, se puede pensar cómo es que ocurrieron las cosas y qué pasó.

María del Carmen hizo sus prácticas de enfermería en Lecumberri. Recuerda las crujías repletas de estudiantes, y algunos muchachos le pedían a gritos: "Amiga, por favor, hable con mis padres, este es mi teléfono". Por miedo, y ante la amenaza de ser expulsada de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, no aplicó ninguno.