"Qué pregunta tan boba": Pablo Gómez y Julio Astillero chocan en Twitter por hijos de AMLO

AMLO afirmó que Aristegui y Proceso "nunca han estado a favor" de la Cuarta Transformación, pues se declaran independientes pero no están "en favor del pueblo".

"Ojalá, @PabloGomez1968, ante indicios de conflicto de interés no te muestres bobo, tonto y mal intencionado ni "exoneres" d bote pronto. El tema no es de "cuando eran menores" sino de su evolución patrimonial reciente, siendo mayores de edad. ¡No nos merecemos estos funcionarios! ", respondió.

Julio Astillero respondió a Pablo Gómez declarando con el mismo tono que "no nos merecemos estos funcionarios", al tiempo que esperó que el titular de la UIF no se muestre "bobo, tonto y mal intencionado" ante indicios de conflicto de interés, y subrayó que el tema se centra en la evolución patrimonial reciente de los hijos de AMLO.

"Qué pregunta de Astillero! primero, porque le preguntaron; segundo, porque es un hecho sucedido cuando eran menores; tercero, porque involucra a quien fue su esposa. Qué pregunta tan boba, por si no fuera de plano tontamente malintencionada. No nos merecemos esa prensa!", escribió el funcionario.

Quien respondió al cuestionamiento del periodista fue el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, que en tono confrontativo sentenció que la pregunta de Astillero es "boba" y "tontamente malintencionada", por lo que "no nos merecemos esa prensa".

"Si el presidente @lopezobrador_ ha dicho que no responderá más que por su hijo menor de edad y por nadie más, ¿por qué hoy reacciona, explica y defiende un caso relacionado con personas mayores de edad que por sí mismas deberían actuar? ¿Por qué usar así la tribuna presidencial? ", escribió el columnista de La Jornada.

Ante la respuesta del mandatario, Julio Astillero no se quedó callado y cuestionó por qué AMLO utiliza la tribuna presidencial para salir en defensa de sus hijos mayores de edad, quienes deberían actuar por sí mismos.

