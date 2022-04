"Qué sarta de pendejad#s dijo": Diputada de Morena acusa a Quadri de insultarla durante debate

México.- El polémico diputado del PAN, Gabriel Quadri, habría insultado a la diputada de Morena Vanessa del Castillo Ibarra, quien lo acusó de reincidir en actos de violencia de género, pues no es la primera vez que el panista profiere insultos contra legisladoras de otras bancadas.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena acusó a Gabriel Quadri de insultarla fuertemente durante la discusión de un dictamen de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, donde el panista supuestamente expresó: "qué sarta de pendejad#s dijo esta pendej#", con el fin de descalificar la intervención de la morenista.

"Estábamos hablando sobre un tema de medio ambiente, quien me antecedió fue el diputado Quadri y posteriormente yo hice mi intervención. Durante la intervención mía, el señor Quadri le menciona a la diputada que está a un lado de él, diciendo: 'qué sarta de pendejad#s dijo esta pendej#", relató Vanessa del Castillo.

La morenista recordó que no es la primera vez que el diputado del PAN es señalado por actos de violencia de género, recordando que anteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo declaró "culpable" de emitir comentarios transfóbicos contra la diputada morenista Salma Luévano Luna.

Del Castillo Ibarra manifestó el cansancio que sienten las mujeres legisladores por ser violentadas incluso en espacios donde deben participar en conjunto con legisladores hombre, como en la Cámara de Diputados.

"Me parece que este señor ha reincidido en varias ocasiones en violencia de género por no pensar igual que él, nosotras ya estamos cansadas porque no podemos participar sin ser violentadas en espacios donde tenemos que estar en conjunto", expresó.

Aseguró que como testigos del insulto de Quadri en su contra están las diputadas y diputados Karla Estrella Díaz García, Carlos Manzo Rodríguez y Klaus Uwe Ritter Ocampo, quienes justamente se encontraban a un lado del panista cuando ocurrió la agresión.

Los morenistas calificaron las palabras de Quadri como violencia política de género, y denunciaron la incongruencia de la presidenta de la Comisión, Edna Gisel Díaz Acebedo, del PRD, por permitir la agresión y encubrirlo.

Vanessa del Castillo adelantó que interpondrá la denuncia correspondiente ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no se trata solamente de la "ofensa verbal, sino por las expresiones del legislador contra sus compañeras de bancada, lo que lo hace un reincidente respecto a violencia de género".

Quadri responde

En respuesta, Gabriel Quadri publicó un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter donde se dijo víctima de una "rabiosa persecución política" en su contra.

El diputado del PAN asegura que las legisladoras de Morena mienten y lo "calumnian" sin pruebas, lo que atribuyó a que buscan impedir que participe en las elecciones de 2024.

"En rabiosa persecución política en mi contra, Morena ahora miente y calumnia acusándome sin pruebas, más que sus infundios, de agredir a una diputada de ese partido. Totalmente falso. No me quieren en la boleta del 2024...", escribió Quadri sobre la acusación de Vanessa del Castillo.

Apenas unos días antes, Quadri se disculpó con la morenista Salma Luévano Luna por lanzar comentarios transfóbicos y discriminatorios en su contra, luego de que el TEPJF le ordenó hacerlo tras encontrarlo "culpable" de violencia política de género.

Desde su cuenta de Twitter, el panista reconoció que las expresiones que emitió contra la diputada de Morena fueron "ofensivas, discriminatorias, y que generaron odio y vulneraron los derechos políticos-electorales de las mujeres trans", por lo que le ofreció una disculpa.

El legislador se había referido a Salma Luévano como "señor" al acusarla de insultarlo durante una intervención suya en la Cámara de Diputados, y posteriormente publicó una serie de tuits cuestionando que se permita a los "hombres vestidos de mujeres" utilizar baños y vestidores de mujeres.