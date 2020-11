"Que se aplique la ley aunque sea mi hermano": AMLO sobre caso Pío López Obrador

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que la ley debe aplicarse por igual a cualquier ciudadano, aunque se trate de su hermano Pío López Obrador, luego de que él pidiera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detener la investigación en su contra porque el delito ya prescribió.

Desde La Mañanera de este jueves 5 de noviembre en Palacio Nacional, el mandatario de México aseguró que él no es "tapadera de nadie", ni siquiera de su familia, y que serán las autoridades correspondientes las que determinen la situación de Pío López, denunciado ante el INE por aparecer en un video recibiendo paquetes de presunto dinero por parte de David León, exdirector de Protección Civil.

Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan", respondió AMLO al ser interrogado sobre el caso.

Andrés Manuel López Obrador subrayó que en su gobierno "no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política", y que él se encuentra comprometido con la transformación de México, por lo que no le va a "fallar al pueblo".

"No somos iguales y no luchamos para ser lo mismo, no es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo, ni la pandemia ni la crisis económica han detenido la transformación por México, y no vamos a dar un paso atrás, porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad", añadió.

Sin embargo, AMLO no aclaró si efectivamente los señalamientos en contra de Pío López Obrador han prescrito, pero aseguró que él no contactará a ningún juez, ministro o fiscal para incidir en el proceso.

No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia, que quede claro", aseveró el presidente.

Milenio dio a conocer que Pío López Obrador interpuso un recurso para apelar ante el TEPJF con el fin de se detenga la investigación del INE en su contra por el video en el que aparece recibiendo presunto dinero, esto bajo el argumento de que los delitos ya prescribieron.

El medio de comunicación confirmó que el hermano de AMLO acudió al exmagistrado Salvador Nava para que lo defendiera, quien lo habría asesorado para interponer un recurso de apelación ante la investigación iniciada por el INE desde el pasado mes de septiembre.

Si el TEPJF atiende a la apelación de Pío López Obrador y concluye que los hechos están prescritos, ordenaría al INE detener la investigación y no habría sanción para el hermano del presidente.

Mira la conferencia Mañanera de este jueves a través de Debate: