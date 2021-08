Qué se hagan auditorias y se deslinden: Insiste AMLO en que gobernadores electos no sean tapaderas de los predecesores

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insistió en que los gobernadores electos no deben ser tapaderas de sus predecesores y por ello, pide que se realicen auditorías en las entidades con el fin de deslindar responsabilidades.

En la conferencia Mañanera de este 16 de agosto, AMLO hizo un llamado a los gobernadores electos para que realicen auditorías cuando lleguen al poder, con el fin de deslindar responsabilidades sobre posibles daños al erario público.

"Sí, yo lo recomendaría eso, se hagan auditorías, claro es decisión de cada quien, y se deslinden responsabilidades", declaró el presidente de México en la conferencia Mañanera transmitida desde Palacio Nacional.

Cabe señalar que el pasado 06 de junio se llevaron a cabo las elecciones en México, durante las cuales se realizó la elección de gobernadores o gobernadoras en 15 estados de la República Mexicana.

Ya que la mayoría de las gubernaturas fueron ganadas por abanderados de Morena, partido político al que pertenece el presidente de México, le ha sido cuestionado cuál debería ser el actuar de los gobernadores y gobernadoras electos ahora que tomen el poder.

Pues en algunos estados habrá alternancia política, es decir, que la sucesión se llevará a cabo por partidos políticos de oposición, así como también habrá gobernadores electos que llegarán al poder en estado donde ya gobernaba el partido político al que pertenecen.

"Sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de como entregan, como está la situación de la deuda, no solo de la deuda formal contratada con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo", recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores electos.

Además, señaló que debe encontrarse irregularidades en las finanzas, presenten la información ante las Fiscalías y así serán las autoridades, quienes se hagan cargo de averiguar con certeza si se incurrió en un crimen o no.

Leer más: Critican la incertidumbre en materia de salud para el regreso a clases presenciales

"Sí hay irregularidades a la Fiscalía, y ya es la autoridad competente quien va a resolver, no ellos, pero queda constancia de que en su momento, presentaron denuncias, porque si no es lo mismo, los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalcos, no dijeron nada, lo asumieron y es parte de lo que se viene arrastrando de tiempo atrás, de modo de que sí es necesario de que se hagan los avalúos, los cortes" finalizó AMLO al insistir en que los gobernadores electos no sean tapaderas de los gobernadores que dejan los cargos.