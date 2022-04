"Que se hagan responsables de sus actos": AMLO justifica campaña contra diputados "traidores a la patria"

México.- El presidente AMLO respaldó la campaña de exhibir como "traidores a la patria" a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica, advirtiendo que deben hacerse "responsables de sus actos", luego de que fue lanzada por Morena y ha sido denunciada como una "campaña de odio y violencia" por parte de la oposición.

Durante La Mañanera de este 20 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que llamar "traidores a la patria" a los legisladores de la oposición proviene de una ideología de "movimiento popular", por lo que aseveró que hay que llamar a las cosas "por su nombre", especialmente al tratarse de decisiones que afectan a todos los mexicanos.

"Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa, cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación", dijo AMLO sobre legisladores que votaron contra la reforma eléctrica.

El mandatario comparó su gobierno con sexenios pasados, donde asegura que el Ejecutivo era el "poder absoluto" y no se sabía qué hacían los Poderes Judicial y Legislativo, pues sostiene que actualmente eso no ocurre, ya que en su administración hay autonomía, equilibrio ente poderes y un auténtico Estado de Derecho.

Sobre la campaña contra los diputados que votaron contra la reforma eléctrica, AMLO cuestionó por qué no deberían ser exhibidos, pues la ciudadanía tiene derecho a saber cuál fue el voto de los legisladores.

"Si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? (...) Si defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es", cuestionó.

El presidente de México sentenció que los legisladores deben hacerse "responsables de sus actos" y no nieguen los calificativos de "traidor" que les han dado, pues no hay manera de justificar su apoyo a las empresas extranjeras en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Que se hagan responsables de sus actos, que no se rasguen las vestiduras diciendo que 'no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos', porque votaron a favor de Iberdrola, y pregunten a los españoles cómo les va con Iberdrola", aseveró.

Sobre el asalto a una diputada del PAN en la Ciudad de México, quien culpó al "rencor que siembra Morena" por la agresión que sufrió, el presidente López Obrador opinó que "ese es otro tema" y no debería haber confrontaciones de ese tipo, pidiendo que no haya temor hacia la polarización.

En esa línea, AMLO planteó que la polarización no existe en México, sino que más bien se trata de conservadores molestos e inconformes porque han perdido los privilegios de los que gozaban en gobiernos pasados.

"Ojalá y no haya confrontación, ni tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite ya l pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50/50, yo les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos que la polarización que hay en México. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos, están inconformes y traen una campaña en contra de nosotros", expuso el presidente.