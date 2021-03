Que se investigue y aclare actuar del juez que suspendió reforma eléctrica: AMLO en carta a Zaldívar

México.- En la conferencia Mañanera de este 15 de marzo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

En la carta, el presidente de México le pide a Zaldívar que investigue y aclare el proceder del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien autorizó la suspensión de la reforma eléctrica a un día de su publicación.

Cabe señalar que el estado mexicano está conformado por tres poderes autónomos, uno de ellos es el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de México, el otro es el legislativo, encabezado por los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores y finalmente, el poder judicial.

La autonomía de cada poder, en teoría debería permitir un ejercicio pleno de sus facultades públicas a favor de la población para la que trabajan.

Sin embargo, en el caso de la reforma eléctrica, una iniciativa aprobada por dos poderes, fue suspendida por un juez federal. Ante ello, se cuestiona la facultad del juez para atender el amparo.

Al día siguiente de que se diera a conocer la suspensión temporal a favor de múltiples empresas del sector energético, el presidente López Obrador anunció que pediría a la SCJN que se investigara el proceder.

Aunado a ello, en aquella ocasión y el día de hoy, comparó al sistema de justicia de mexicano con otros casos, donde los juicios de amparo llegan a tardar meses para resolverse y no en un día como ocurrió con la reforma eléctrica.

Andrés Manuel López Obrador frente a la carta que envió a Arturo Zaldívar.. Foto: Cuartoscuro

Carta integra de AMLO Arturo Zaldívar

Un día después de publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado Segundo del Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió a un negocio una suspensión, por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.

De manera respetuosa y en observancia de la separación de poderes les solicito que el Consejo que usted preside, determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no, juzgar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no, resolver sobre este caso.

Asimismo y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio.

No omito manifestarle que alrededor de este asunto, actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública, la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres.

Me refiero entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de energía del Gobierno Federal y al mísmo presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Esta clase de intereses corporativos que cuenta con el apoyo de la prensa, pro empresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas, que hemos emprendido para la transformación del país.

En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca entre otros, Claudio X González, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortarí.

Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cossío, que cuando estuvo en funciones en el poder judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.

En fin señor de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho.

Pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan este principio para preservar han sido o quieres seguir siendo, los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República.

Expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre del derecho de amparo y la independencia del poder judicial, ejerceré también a plenitud, mis facultades como presidente de la República como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia