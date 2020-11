Que se llegue a las últimas consecuencias en investigación contra el Gobierno de Coahuila: Andrés Manuel López Obrador

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que la investigación por gastos ilegales que se realiza contra exfuncionarios del Gobierno de Coahuila debía llegar hasta las últimas consecuencias.

Reforma dio a conocer que la Fiscalía General de la República realiza una investigación por gastos presuntamente ilegales que se realizaron funcionarios públicos durante el gobierno de Rubén Moreira Valdez.

Se trata de 400 millones de pesos, recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que presuntamente fueron usados de manera ilicita por Ismael Eugenio Ramos Flores, ex secretario de Finanzas de Coahuila, Antonio Zerón Puga, ex director general de la Secretaría Estatal de Finanzas y Nazario Salvador Iga Torre, ex director de Adquisiciones de la Secretaría Estatal de Finanzas.

Al respecto, el presidente de la República dijo no estar al tanto sobre el caso.

"No tengo información específica sobre este caso, no tengo información, hay denuncias seguramente en la Fiscalía y ellos van a resolver, en la Fiscalía, lo que nosotros si, estamos manteniendo como acción principal del gobierno es no permitir la corrupción y la impunidad" declaró el presidente de México.

Cabe señalar, que de acuerod al mismo medio de comunicación, la administración de Rubén Moreira (2011-2017) se encuentra siendo investigada por las Fiscalías Anticorrupción estatal y federal, por uso indebido de recursos.

Pues durante la actual administración, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila dio a conocer que había irregularidades en el uso de 657 millones de pesos.

"No hay tregua en eso, no hay impunidad, sea quien sea, entonces si hay investigación abierta acerca de un mal manejo de dineros del presupuesto, se le tiene que dar curso, y la Fiscalía tiene que actuar y hay una Fiscalía Anticorrupción y no permitir por nada la corrupción y quienes son responsables de actos de corrupción no solo deben ser castigados si no que se tiene que procurar que se devuelva lo robado, que incluso esto, es lo que más debe de importar" declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación de la Fiscalía General de la República en contra exfuncionarios del Gobierno de Coahuila.

El presidente de la República declaró que la Fiscalía debía investigar hasta las últimas consecuencias esta presunta corrupción de ex funcionarios en Coahuila.

"En un sistema presidencialista se origina (la corrupción) porque se toleran desde arriba, o hay asociación delictuosa o hay tolerancia desde lo más alto del poder, entonces, quitarle el fuero al presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción" declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.