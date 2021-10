¡Qué se quede! Chumel Torres dice que no se debería votar en la revocación de mandato de AMLO

México.- En el video “Encerrados pero informados día: 408 - El Pulso de la República” publicado este 15 de octubre, Chumel Torres afirma que no votará en la consulta por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el video transmitido a través del canal El Pulso de la República, Chumel Torres responde a un comentario realizado por Víctor Hernández, quien afirma que pese a que está en contra de AMLO y la política que ejerce, sí votaría para que el presidente se quedara.

“Yo sí votaría porque se quede, la verdad”, finalizó su comentario Víctor Hernández, lo cual iniciaría las múltiples respuestas del resto de youtubers que participaron en el video, entre los que resalta Chumel Torres.

El influencer y youtuber Chumel Torres (José Manuel Torres Morales) comienza su respuesta afirmando que AMLO se debe quedar, incluso, que no se debería ni votar en la consulta popular que organiza el Instituto Nacional Electoral para saber si la población quiere o no que el presidente de México siga gobernando el país o no.

“No, que se quede, osea uno, no hay que votar en esta tontería, porque esa es otra cosa de él”, deja en claro Chumel Torres sobre la consulta por revocación de mandato de AMLO.

Posteriormente, recuerda que no han pasado ni seis meses desde que se realizó la consulta popular para saber sí la población quería que se enjuiciara o no a expresidentes de México por los presuntos delitos cometidos durante su gobierno.

Consulta popular en la que, según Chumel Torres, quedó claro que la ciudadanía no quiere participar en los ejercicios democráticos que ha impulsado el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“No han pasado ni seis meses de la pasada consulta qué ya demostró que nadie quiere esas madres, ya nadie quiere participar en eso”, señala el influencer y youtuber.

Finalmente, Chumel Torres señala que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador debería de dejar de promover las consultas ciudadanas y comenzar a trabajar en los intereses del pueblo.

Leer más: ¿Un estate quieto a Bartlett? Monreal pide a funcionarios de CFE no opinar sobre reforma

“Queremos que se ponga a trabajar. No queremos estar yendo a las urnas y a las urnas, y a las urnas, ya aquella no alcanzó ni el 8 por ciento”, finalizó Chumel Torres su opinión sobre la revocación de mandato de AMLO, destacando que está en contra de que deje el puesto y de que se realice la consulta.