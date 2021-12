Qué se termine la pandemia y que haya menos pobres: Los deseos de AMLO por Año Nuevo

México.- AMLO tiene tres deseos por Año Nuevo; que se termine la pandemia, que haya menos pobres y que se continúe fortaleciendo la riqueza cultural de México, según declaró el propio presidente antes de tomarse unas mini vacaciones.

En la conferencia Mañanera del 30 de diciembre del 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enlistó sus deseos para el año 2022, y afirmó que según él, en el 2021 le fue bien al país y que en 2022 le irá mejor a México.

Antes de que AMLO anunciara que se tomará unos días de vacaciones, que comienzan a partir del 30 de diciembre y terminan el domingo 02 de enero, dio a conocer sus deseos para el Año Nuevo.

"Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida seres humanos mexicanos y de otros países del mundo", declaró AMLO sobre sus deseos de Año Nuevo.

Posteriormente, pidió que se siga fortaleciendo la cultura en México, que los mexicanos conozcan su pasado histórico, las civilizaciones de las cuales venimos.

"Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos, qué somos herederos de grandes civilizaciones, y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad. Que no reneguemos de nuestros origen, el que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia dónde irá , hacia donde se dirigirá", declaró AMLO en la última conferencia Mañanera del 2021.

“Y lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre, y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, lo necesario, lo básico y que todos seamos felices", deseó AMLO por Año Nuevo, aunque son temas de los que ha hablado abiertamente en ocasiones previas.

"Pensando que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, fama, títulos, la felicidad es estar con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, y este año nos fue mejor, ese es mi balance, que el año pasado, y el que viene va ser un año todavía más bueno, tengo fe en el porvenir y no hay que perder la esperanza", finalizó AMLO su mensaje por Año Nuevo.