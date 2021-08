Que se vuelvan a juntar a llamar al pueblo a votar para que me vaya: AMLO reta a la oposición por revocación de mandato

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo un llamado a la oposición retando a que se vuelvan a agrupar para la consulta ciudadana por la revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022.

Durante La Mañanera, AMLO recordó que se aproxima otro ejercicio democrático donde los mexicanos decidirán si permanece o no como presidente de México, invitando a la oposición a comenzar la campaña en su contra, como la realizada en las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio.

"Ahora de nuevo viene otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que voten para que yo me vaya. Es la revocación del mandato, esto es la democracia. El pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. Ahora tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México porque en democracia es el pueblo el que manda", declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel hizo estas declaraciones al retomar el tema de la consulta ciudadana celebrada el pasado 1 de agosto, la cual preguntó a los mexicanos si se debía enjuiciar a los últimos 5 expresidentes de México.

La consulta sólo tuvo una participación de poco más de 7% del electorado, sin embargo, AMLO celebró los resultados porque hubo participación de los ciudadanos pese a las estadísticas.

El 'Sí' se impuso con el 98 % de los votos pero solo fue a votar el 7,1 % del censo, cuando se requería el 40 % de participación para que el resultado fuera vinculante.

El presidente defendió que la consulta fue "histórica" pero arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la oposición y los medios de comunicación por la baja participación.

"Parece que les incomodaba, no les gustó. En vez de promoverla e invitar a la gente a que participara simulaban que iban a recoger la opinión de la gente", mencionó.

El presidente reiteró una vez más que "la autoridad electoral no ha estado a la altura de las circunstancias" y aseguró que "en su momento" presentará una reforma del INE.