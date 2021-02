¡Que siempre no! Martí Batres retira iniciativa sobre requisito a legisladores

cdmx.- El senador Martí Batres retiró el proyecto que presentó para reformar la Constitución con el propósito de suprimir el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser diputado federal o senador de la República Mexicana.

"Algunos medios difundieron hoy que presentamos una iniciativa para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser legislador", escribió en su cuenta de Twitter.

"No es así. La iniciativa no se presentó. Hubo un proyecto pero se retiró. No hay ninguna iniciativa así turnada a comisiones".

Una fuente consultada explicó que Batres recibió a cambio la presidencia de la comisión de Puntos Constitucionales, una de las más importantes.

Horas después de que la iniciativa fuese difundida en la Gaceta Parlamentaria, el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal, aseguró que la propuesta de reforma constitucional no tenía "el aval" del grupo.

La iniciativa suscitó suspicacias porque en el Senado se dijo que la propuesta estaba encaminada a facilitar al académico John Ackerman, esposo de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ser postulado a la Cámara de Diputados, para sortear el hecho de que había nacido en los Estados Unidos.

"Espero que no", aseguró Monreal cuando se le hizo notar que la iniciativa de Batres tenía "dedicatoria" para Ackerman.

El también morenista Germán Martínez dijo que jamás apoyaría una iniciativa de reforma a la Constitución para Ackerman, Niurka o Córdova Montoya, Jefe de la Oficina de la Presidencia con Salinas de Gortari.

Por la noche, el propio presidente del Senado, el también morenista Eduardo Ramírez Aguilar, externó su desacuerdo con la iniciativa de Martí.

"Yo tengo una posición de mucha identidad nacional. Creo que es abrir la posibilidad para que ciudadanos de diferentes partes del mundo puedan ocupar espacios que son estrictamente de los mexicanos. Los asuntos de México son asuntos de los mexicanos", argumentó.