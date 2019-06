Qué son las Operaciones Simuladas o huachicol de facturas en México

México.- Gobierno de México anunció la lucha contra el tráfico de facturas, denominado por SAT como Operaciones Simuladas, debido a las pérdidas millonarias que genera para la institución tributaria. Más de 8204 empresas "factureras", incurren en este delito.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no se permitirá el "huachicol de facturas", por lo que la directora del SAT, Margarita Ríos fue invitada a "socializar" este problema.

Indicó la directora del SAT, sobre este problema, y concluyó con "los contribuyentes cumplidos son los que terminan pagando". Este problema se debe a la compra y venta de facturas, las cuales, aunque cumplen con los requisitos en forma, su contenido y la operación son falsas.

Las Operaciones Simuladas es la compra y venta de facturas, o cualquier tipo de comercialización de comprobantes fiscales auténticos pero que amparan conceptos que no se han enajenado o no corresponden al monto facturado.

