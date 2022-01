¿Qué tan complicado será el 2022? Del covid-19 a la migración

México.- Las primeras semanas del nuevo año han traído consigo una avalancha de nuevos casos de SARS-CoV-2. La variante ómicron y las relajadas medidas de prevención durante las fiestas de fin de año vuelven a impactar en los ciudadanos y a poner en jaque a los servicios de salud.

Para el especialista en infectología Héctor Raúl Pérez Gómez, en este año, la autoridad deberá dar la cara a importantes retos, como el control de la pandemia, la vacunación por covid-19, pero además, aspectos en salud que hasta ahora se han abandonado o postergado debido a la crisis sanitaria.

En medio de este panorama, la migración se suma como un problema social. La especialista Jazmín Sánchez Estrada, maestra en gobierno y asuntos públicos, consideró que es importante que durante este año el Gobierno trabaje para que el programa Quédate en México se disuelva.

Pandemia y vacunación

Héctor Raúl Pérez Gómez, médico cirujano especialista en infectología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, indicó para Debate que el tema prioritario de este 2022 es lograr el control de la pandemia de covid-19. Lamentó que hasta ahora ni México ni la mayor parte del mundo han logrado dicho control.

Covid y migración en cifras

“La pandemia sigue intensa, sigue con incremento en la incidencia en las últimas semanas en el país. Creo que ese es el primer gran reto que tiene México”, sostuvo.

La segunda responsabilidad a cumplir por parte de la autoridad, según indicó, es el tema de las vacunas. Destacó que evidentemente eso va de la mano con el control de la pandemia debido a que en México, aunque se considera que hay, aproximadamente, una avance del 55 por ciento de esquema completo de vacuna contra covid-19, en la población mayor de 18 años, esto definitivamente no es suficiente.

“Estaríamos hablando de un buen nivel de cobertura de vacunación contra covid-19 en el momento en que el 80 por ciento de la población total, no solamente los mayores de 18, sino de la población total, tuviéramos un esquema completo de vacunación y esto todavía dista de alcanzarse en los próximos meses en nuestro país”, señaló.

En este punto, Héctor Raúl Pérez Gómez, exdirector del Hospital Civil de Guadalajara, manifestó que vale la pena destacar el hecho de que México llevaba un buen ritmo de vacunación hasta hace aproximadamente tres meses, logrando aplicar hasta 1 millón de dosis en un día. Sin embargo, destacó que ese ritmo bajó durante el fin de año, donde no se alcanzaron a aplicar ni siquiera 200 mil dosis diarias en las últimas semanas del 2021.

Recientemente, Secretaría de Salud en México anunció la vacunación para menores desde los 14 años. Al respecto, Pérez Gómez indicó que en estos momentos a nivel mundial se tiene ya perfectamente identificado el que la vacunación a los menores de entre 12 y 18 años de edad brinda grandes beneficios, pero algunos países en Europa, y sobre todo Estados Unidos, ya iniciaron la vacunación a niños de 5 años a 11 años, lo cual calificó de muy positivo.

“No podemos confiarnos a que la población infantil tiene menos gravedad por covid-19 y menos riesgo de mortalidad por covid-19, es cierto, sí, esta población, la de niños, tiene menos riesgo que el caso de los adultos, pero el riesgo existe y por lo tanto, la vacunación sería un beneficio extraordinario incluso a este grupo de edad, el de los 5 a los 11 años de edad”, opinó.

De hecho, añadió, ya existen algunos estudios que empiezan a demostrar la utilidad de la vacuna para niños e incluso menores de 5 años de edad. Para el experto en infectología, las vacunas contra covid-19, en un momento dado, van a llegar a ser universales para todas las edades “y ese es uno de los retos que va a tener que enfrentar y adoptar México y todo el mundo”, consideró.

Otras patologías

Además, Pérez Gómez mencionó que, con motivo de la pandemia, algunas patologías tuvieron una menor atención durante estos últimos dos años, y se refiere a las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o el cáncer. Héctor Raúl Pérez Gómez añadió que la propia Organización Mundial de la Salud ha considerado que se atendieron estos padecimientos, menos adecuadamente durante la pandemia de covid-19.

“Otro reto que es para México, pero también para el resto del mundo, es empatar la calidad y la suficiencia en la atención de estas patologías crónico-degenerativas”, sostuvo.

Por otra parte, en el tema de salud, el médico cirujano y especialista en infectología, hizo hincapié en el reto de aplicar de manera completa y con la cobertura adecuada, otro tipo de vacunas. Explicó que existe la posibilidad de que haya habido un menor número de vacunas aplicadas durante el 2021 de otro tipo de biológicos y padecimientos. “Ese creo que también es un reto, el lograr volver a los niveles de vacunación contra otras patologías en el país”, comentó.

Programa Quédate en México

Jazmín Sánchez Estrada, maestra en gobierno y asuntos públicos y académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró para Debate que es importante que se reconozca en 2022 a la migración ya no como un fenómeno extraordinario, sino como una constante. “Si no entendemos eso y trabajamos para abordar ese tema, el futuro, la situación, no avizora nada halagüeño”, sostuvo.

Para esta casa editorial, la especialista compartió cinco importantes retos de políticas públicas y sociales en torno a la migración. El principal, según consideró, es que tendríamos que ocuparnos menos de cuántas veces se están reuniendo comitivas de México y Estados Unidos, ya que opinó que la solución no va por ahí. Explicó que hace 30-50 años, la migración era exclusivamente masculina, sin embargo, eso en la última década, en los últimos tres años, uno antes de la pandemia y dos en pandemia, cambió radicalmente. Explicó que ahora, principalmente están migrando y con mayor porcentaje, mujeres, niñas y niños.

Lo anterior, sostuvo, se ve un tanto afectado por el programa Quédate en México, el cual opinó que prácticamente fue una condicionante a la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sánchez Estrada abundó para esta casa editorial que antiguamente quienes solicitaban asilo en Estados Unidos podían ingresar al territorio norteamericano, en tanto los tribunales norteamericanos daban una respuesta, mientras que con Quédate en México esto ya no ocurre y quienes solicitan el reconocimiento de asilo de aquel país deben esperar en el lado mexicano. La especialista añadió que hoy es clara la intencionalidad del migrante, que es solo transitar por México para llegar a Estados Unidos.

“Si en términos de Estado mexicano se reconoce quiénes están migrando y cómo se está dando la migración, se tendría que hacer mayor presión porque el programa Quédate en México, que ya está generando una crisis humanitaria en la frontera norte, desaparezca”, señaló. En este tenor, recalcó que debe haber un acuerdo donde casos excepcionales puedan quedarse en México, pero el resto pueda llegar a los Estados Unidos, como es su intención.

Por otro lado, Jazmín Sánchez Estrada, maestra en gobierno y asuntos públicos, sostuvo que la en la frontera sur, este desplazamiento del triángulo sudamericano por territorio mexicano tiene que ver precisamente con que se haya modificado el ingreso de las personas que están migrando en tránsito hacia los Estados Unidos.

“Abría que replantear ese acuerdo de Quédate en México, eso es lo que nos está dando una presión altísima en términos de la migración, pero sobre todo está generando y va a generar una crisis humanitaria mayúscula”, recalcó.

Crisis fronteriza

El segundo gran reto, de acuerdo con la académica, es la capacitación al Instituto Nacional de Migración. Comentó que en 2011 se reformó el marco jurídico, por lo que la Ley de Migración, junto con su reglamento, es ampliamente benévola en términos de cómo dar reconocimientos de refugiados. Opinó que la amplia dilación en los trámites es resultado de la no capacitación de los agentes.

Agregó que las embajadas y consulados de México en el mundo también tienen un papel importante en este tema y tampoco hay tanta claridad y vinculación con los agentes consulares, por ejemplo, de los países centroamericanos.

Para Sánchez Estrada el tercer reto en materia migratoria es la política interna. Al respecto, explicó que hay una disociación entre el marco jurídico, que es ampliamente proteccionista, tanto la Ley de Migración y la forma en que desde el gobierno central se le instruye, no solamente a las fuerzas del orden, no solo la Guardia Nacional, sino desde los estados a las seguridad pública a tratar la migración no como un asunto de derechos humanos, sino como un asunto de seguridad nacional.

“Mientras no resolvamos esa disociación vamos a estar en problemas, y permítame decirlo abiertamente, no porque estemos convencidos o no de que la perspectiva de derechos humanos sea la correcta, sino porque estamos obligados, esto nos puede traer consecuencias en términos de responsabilidad internacional. México ha firmado y ratificado una serie de tratados y convenciones internacionales que no está cumpliendo más allá de la propia legislación nacional”, lanzó.

Sánchez Estrada compartió que se está dilucidando que hay un elemento que se ha querido ignorar, pero que está presente, que es la delincuencia organizada. Como cuarto reto, mencionó que al cambiarles las rutas a los migrantes, prohibirles subirse al tren “La Bestia”, se le obligó a tomar rutas mucho más complejas. Comentó que hay cifras negras, no oficiales, ni exactas, del número de personas que están siendo secuestradas, literalmente, por la delincuencia organizada, pero, además, puestas al servicio de estos grupos delincuenciales y desaparecidas.

Rutas peligrosas

En este punto, consideró que se trata ya de un tema de seguridad nacional, no de migración, puesto que habla de términos de trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas y una serie de delitos que se alimentan por ese flujo migratorio. “Como no hay un registro de cuántas personas están ingresando, quiénes son, hacia dónde se desplazan, es mucho más fácil para estos grupos captarlas y prácticamente estar a sus servicios”, comentó.

El quinto reto, lo describió como más social. Se trata, según dijo, del rechazo a la figura del migrante. Con base en su experiencia, indicó que la afinidad que tenía la sociedad mexicana por la figura del migrante de forma irregular está cada vez desdibujándose más.

“Cuando yo visité la frontera de Guatemala, en Tapachula y los municipios que prácticamente están en colindancia con Guatemala, observo de hace cinco años a la última vez, el año pasado, observé mucho más rechazo, yo hablaría ya de una verdadera configuración de xenofobia y eso es muy grave”, lamentó.

Sánchez Estrada sostuvo que es un problema social mucho más profundo que va a ser también todo un reto. Cabe destacar que en 2020, la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado recibió 40 mil 996 solicitudes de asilo, mientras que para el 2021 esa cifra se convirtió en 131 mil 448 solicitudes. Por orden de incidencia, la nacionalidad de mayores solicitantes fue Haití, Honduras, Cuba, Chile y Venezuela.

Retos de salud en 2022

- Controlar la pandemia covid-19.

- Ampliar la vacunación contra el SARS-CoV-2.

- Mejorar los servicios de atención de enfermedades crónico-degenerativas y cáncer.

- Asegurar la vacunación de otros padecimientos.

Héctor Raúl Pérez Gómez, médico cirujano especialista en infectología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Retos migratorios en 2022

- Replantear el acuerdo Quédate en México.

- Capacitar a agentes migratorios.

-Unificar la política interna.

- Resolver la intromisión del crimen organizado

- Tratar socialmente la xenofobia.

Jazmín Sánchez Estrada, maestra en gobierno y asuntos públicos.

Para entender...

Casos covid al alza

Este 8 de enero se rompió la cifra récord de contagios en toda la pandemia en México. Se reportaron 30 mil 671 nuevos contagiados, así como 202 muertes, superando las 300 mil defunciones.

Cabe destacar que la mayor cifra de nuevos casos había sido el 18 de agosto de 2021, cuando se reportaron 28 mil 953 casos en un día de forma oficial.

Para este 9 de enero se confirmaron 11 mil 599 nuevos casos en todo México, así como, aproximadamente, 100 mil personas con la enfermedad activa. En el caso de Sinaloa, el 9 de enero se reportaron 3 mil 447 pacientes activos, un considerable incremento en comparación con el 28 de diciembre, por ejemplo, cuando se registraron 272 pacientes activos.