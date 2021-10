"¿Qué tiene más inmunidad, la Pfizer, Lozoya o Cienfuegos?": Vicente Fox vuelve a la polémica

Sin embargo, tras el regreso del general Cienfuegos a territorio mexicano, la Fiscalía no tardó en concluir que no había pruebas contundentes en su contra, dando "carpetazo" a la investigación elaborada por la DEA, y dejando libre al exsecretario de Defensa, una decisión que fue objeto de numerosas críticas y cuestionamientos sobre la impunidad de la que al parecer goza el general.

El expresidente Fox también se refirió al caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien fue detenido en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, lo que provocó el disgusto del gobierno de AMLO, que no fue notificado hasta que se efectuó la captura.

