¿Qué tipo de periodismo hacía Lourdes Maldonado?

En 2021, según un recuento de la AFP, al menos siete periodistas fueron asesinados en México, aunque no ha quedado demostrado en todos los casos que sus muertes fueran consecuencia de su trabajo.

Estos crímenes "envían el mensaje de que se mata a los periodistas y no pasa nada porque no hay quién los detenga (a los agresores)", denunció Flores.

Sin embargo, también consideró que no debe descartarse lo "político , porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios".

"No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio", dijo López Obrador.

Sobre el asesinato, el mandatario señaló que es necesario investigar el móvil y las circunstancias del crimen, pr lo que pidió no vincular el ataque con la demanda laboral que la comunicadora acababa de ganar.

El presidente López Obrador la había remitido a su vocero Jesús Ramírez Cuevas, a quien le pidió atenderla para que "se pida justicia y que no haya influyentismo".

