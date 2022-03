"Queda claro que le creí a AMLO, lo apoyé": Lilly Téllez defiende su salida de Morena y afiliación al PAN

México.- La senadora panista Lilly Téllez defendió su salida de Morena tras llegar al Senado, admitiendo que le creyó a AMLO y lo apoyó en su candidatura presidencial, pero su partido "resultó peor" y decidió sumarse a las filas de la oposición, luego de su reciente afiliación al PAN.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez respondió a la periodista Adela Micha por compartir una entrevista que le hizo en 2018, en la que aseguró que nunca se afiliaría a un partido, lo que claramente contrasta con su afiliación al PAN, si bien ya se había incorporado a la bancada del blanquiazul en el Senado desde junio de 2020.

En respuesta, la senadora del PAN admitió que "le creyó" a Andrés Manuel López Obrador y lo apoyó sinceramente, pero como presidente terminó haciendo lo contrario a lo que prometió como candidato.

"Mi estimada @Adela_Micha gracias por recordar esa entrevista. Queda claro que le creí a AMLO, lo apoyé con sinceridad y que lo prometido como candidato, lo hizo al revés como Presidente", dijo Lilly Téllez sobre AMLO.

La legisladora de Sonora aseguró que el partido de Morena "resultó peor", por lo que decidió convertirse en opositora "en la cúspide del poder de AMLO", justificando así su salida de la bancada morenista en el Senado de la República y su posterior incorporación al grupo parlamentario panista.

"Resultó peor morena y me convertí en opositora en la cúspide del poder de AMLO", afirmó la senadora de la oposición.

Lilly Téllez respondió a Adela Micha tras recordarle que en 2018 apoyó a AMLO. Foto: Captura de Twitter

Cuando Lilly Téllez creía en AMLO

En la entrevista compartida por Adela Micha, la cual data de 2018, Lilly Téllez critica fuertemente al PRI y al PAN, señalando que "nos han quedado a deber mucho" y han gobernado mal, con un derroche que es "un insulto" a los mexicanos.

Además, la hoy panista asegura que López Obrador "es un hombre honesto", e incluso dice que "muero por tener un gobierno austero" y niega que AMLO sea un "peligro para México", como advertían las campañas en su contra de aquel entonces.

"Los que no me gusta cómo han gobernado son el PRI y el PAN, y entonces la oportunidad es sin afiliarme, va, y no con esos colores, así sí (...) No es cierto que (AMLO) es un peligro para México, el peligro eran los otros, los que están ahorita, los que han estado", se le oye decir.

"Yo creo que Andrés Manuel va a promover las libertades, que es lo que a mí me interesa (...) en eso estoy plenamente convencida, jamás le daría mi voto a alguien que va a ir en sentido contrario de las libertades", insiste la experiodista.

En esa entrevista, la senadora le aseguró a Adela Micha que nunca se afiliaría a un partido, sin embargo, el 28 de marzo de 2022 se afilió al PAN, luego de que el dirigente nacional Marko Cortés la destapó como posible candidata a las elecciones presidenciales de 2024.

Recientemente, la sonorense se volvió objeto de críticas en Twitter al declarar que AMLO le "quedó a deber", negando haber llegado al Senado de la República gracias a Morena y recordando que se registró como candidata externa en las elecciones de 2018.

"Hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a Morena. El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber", dijo Lilly Téllez sobre Morena y su cargo en el Senado.