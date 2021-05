Quedan a deber los candidatos a la gubernatura de Sinaloa en el segundo debate del IEES

Sinaloa.- El último debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) entre las dos y cinco candidatos a la gubernatura de Sinaloa se caracterizó de ataques, denuncias y reclamos, más que propuestas a los ciudadanos, quienes se encuentran a once días de acudir a las urnas y emitir su voto.

Con la ausencia de la candidata del Partido del Trabajo, Gloria González Burboa, que se reportó con síntomas de un posible contagio de covid-19 y que se encontraba realizando la prueba que le permitiera confirmar o descartar la enfermedad, se realizó el debate presencial entre los abanderados en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente.

El primero en confrontar fue el candidato del Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, quien hizo pública la denuncia en contra de Sergio Torres Félix, candidato de Movimiento Ciudadano, y de Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS, por delitos electorales, delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

Pacto ambiental

Ante los ataques que se realizaron en sus intervenciones, Misael Sánchez Sánchez del PVEM llamó al resto de los candidatos que se comportaran a la altura de este gran estado, y propuso un pacto ambiental por Sinaloa que contemple en la nueva administración estatal, un paquete de leyes ambientales, armonización de leyes, respeto a los animales domésticos, protección de lagunas, ríos, mares, bosques y agua para todos, a los que se sumaron la mayor parte de los contendientes.

A la pregunta hecha a los candidatos de sus prioridades de llegar al Gobierno estatal, Rocha Moya reveló que impulsará una lucha contra la corrupción ante la miseria en que se encuentra la población, y prometió establecer un Gobierno de austeridad. Dijo que se va a emular en su administración al presidente Andrés Manuel López Obrador;evitando el dispendio y las obras frívolas se podrá atender a un millón de personas en pobreza, de las cuales 100 mil están en situación extrema.

La respuesta de Mario Zamora al morenista fue que hay transformaciones que hacen daño en el Gobierno. Así como Sergio Torres expresó que los sinaloenses están agraviados, tanto con Zamora y Rocha, quienes ambos senadores con licencia no movieron los dedos por defender a los sinaloenses de la cancelación de los programas sociales.

El candidato de la alianza PRI-PRD-PAN se pronunció por un Sinaloa industrializado, regresar las guardarías, llevar a los municipios los festivales de cultura y la creación de un seguro catastrófico para situaciones de desastre.

En tanto, Ricardo Arnulfo acusó a Rocha Moya y Mario Zamora de representar la corrupción, porque ambos han beneficiado presuntamente a sus familiares durante su trayectoria en el poder.

En su intervención, Rosa Elena Millán del partido Fuerza por México, abordó el tema de la violencia, la defensa de las mujeres, una vida digna, impulsar un Gobierno de respeto a la legalidad e incluyente, porque aseguró que “ya llegó la hora no de Zamora”, sino de ella para ser gobernadora.

Respecto a la obra pública, Rocha Moya enfatizó que le interesa la propuesta de trazar una línea de infraestructura de desarrollo, un tren Durango-Mazatlán, la construcción de carreteras truncales y atraer plantas industriales para establecerse en esta entidad.

En cuanto al turismo, la candidata de Fuerza por México se refirió a la necesidad de erradicar la violencia para generar turismo y recordó en el debate el asesinato del director de la Policía Estatal Preventiva, como factor que pudiera limitar el crecimiento de esta actividad.

Ante las críticas hacia Rocha Moya del resto de los candidatos de que se queda dormido en los eventos, Yolanda Yadira Cabrera Peraza de Redes Sociales Progresistas le regaló una almohadilla de viaje e insistió en liberar a la UAS de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Durante su participación, Sergio Torres aclaró que no existe posibilidad de declinar a favor de Rocha ni de Zamora, porque Morena es la decepción y al PRI no lo quieren en el Gobierno.

Molestia de Rocha con Zamora

Al finalizar el debate, Rocha Moya llamó mentiroso al priista y expresó: “no tiene vergüenza, Mario Zamora no se la lleva más que hostigando, se la lleva hablando de mis hijos”, y agregó “que tenga vergüenza, que sea hombrecito, que se faje conmigo el cabrón, no que ande con otros para que no se meta con la familia”.

Participación

En el segundo debate de candidatos participaron 7 de 8 que estaban programados en el auditorio de la UadeO.

Ricardo A. Mendoza, del PES

Un Gobierno libre de corrupción

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Encuentro Solidario (PES), comentó que la agricultura, la ganadería y la pesca están en peligro porque no se les ha dado prioridad, y como partido decidieron brindar respaldo financiero social;crear la financiera pública del estado para que los sectores cuenten con créditos en 24 horas sin intereses ni garantías, facilitándoles todo para que Sinaloa resurja como el exportador de carne y de camarón.

Por otro lado, respecto a la situación de la corrupción en el estado, propuso un consejo ciudadano para acabar con ello.

Considera que es importante acabar con la corrupción, el cual es el problema principal de Sinaloa, señaló, y para ello es necesario que la sociedad participe y es por ello que propone un consejo ciudadano de Gobierno para que sean ellos quienes certifiquen la transparencia de todas las acciones de Gobierno.

Tomará como un reto el acabar con el abuso y la falta de transparencia, y a través de ello considera que Sinaloa tendrá un despegue en el crecimiento económico.

Misael Sánchez Sánchez, del PVEM

Firmar pacto ambiental por Sinaloa

Durante su participación de ayer en el segundo debate de ideas organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Misael Sánchez Sánchez, candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que hará un pacto ambiental por Sinaloa. Esto para que se contemplen leyes para proteger los bosques, lagunas, ríos y el ambiente de todos los municipios del estado, ya que es uno de los mejores productores de tomate y maíz.

Además de fomentar la ganadería sustentable y el respeto por los animales domésticos, enfocarse siempre en el medio ambiente.

El candidato a la gubernatura por el PVEM reiteró que se deben aplicar sanciones a las empresas que dañan el ambiente mismo que no se cobra, lo cual se podría utilizar para prevenir los desastres naturales. En varias ocasiones invitó a sus contrincantes a la gubernatura a que firmen ese pacto ambiental. Reiteró que el pacto ambiental es una propuesta no solo estatal sino nacional, con la cual buscarán rescatar Sinaloa y sus áreas verdes.

Gloria González Burboa, Partido del Trabajo

Gloria González Burboa, ausente

La abanderada por el Partido del Trabajo (PT), Gloria González Burboa, no se presentó al segundo debate entre candidatos a la gubernatura del estado, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la explicación de la moderadora, la periodista Concepción Soto, González Burboa argumentó problemas de salud, específicamente por haber presentado síntomas de covid-19.

Incluso, algunos de los participantes en este encuentro lamentaron dicha situación y enviaron sus parabienes a la candidata del PT.

Cabe señalar que ni Gloria González Burboa ni su equipo de campaña habían dado a conocer, de manera previa, que ella no participaría en este evento, así como tampoco informaron de su estado de salud.

Incluso, todavía el pasado sábado 22 de mayo, boletinó que, un día antes, es decir, el viernes 21, hizo un recorrido por el norte del estado, que incluía el municipio de El Fuerte, “teniendo un acercamiento, fiel a sus convicciones, con los ciudadanos, para escuchar sus peticiones”.

Sergio Torres Félix, Movimiento Ciudadano

Será un gobernador solidario

Sergio Torres Félix se comprometió a ser un gobernador sencillo, solidario, empático y empleado de la ciudadanía.

Va a rescatar los 5 mil millones de pesos de presupuesto que quitó el Gobierno federal a los sinaloenses.

Recriminó a Rubén Rocha Moya, candidato por Morena-PAS, y al candidato por la coalición “Va por Sinaloa” por no haber movido un solo dedo para defender a los sinaloenses ante la desaparición de programas y recortes presupuestales.

Los cuestionó: ¿dónde estaban cuando se aprobó el cierre de guarderías, cuando subió la gasolina, el gas, la energía eléctrica? Y a Rocha Moya le dijo que de seguro estaba dormido en el Senado.

Aseguró que tendrá una buena relación de trabajo con el Gobierno federal, pero con la firmeza para defender a las familias sinaloenses. Su gabinete será plural, incluyente, aliado de empresarios y trabajadores.

“En mi Gobierno, mis hijas no realizarán obras como los hijos de Rocha, ni regalaré dinero del Gobierno a mi suegro y familiares, como Zamora”, expuso.

Reafirmó que no declinará por ningún candidato, que va hasta el final, porque es un hombre entrón, luchón y no defraudará a la ciudadanía.

Rosa Elena Millán, Fuerza por México

Un Gobierno preocupado por el medio ambiente

La candidata del partido Fuerza por México comentó que es importante impulsar respeto a la ley ambiental porque las consecuencias ya se pueden observar con la sequía en el estado y nadie se ocupa de ello, por lo que considera importante el cuidado de agua, respetar el entorno ecológico y cuidar la educación que se le da a los menores para que ayuden a favorecer al medio ambiente.

Dar a las mujeres una vida digna a través de un Gobierno incluyente con perspectiva de género.

En cuanto a turismo, comentó que es una oportunidad importante de generar economía sustentada en el esparcimiento y dar otra cara de Sinaloa, sin embargo, es importante brindar seguridad, e irá más allá para detonar la economía desarrollando proyectos ecológicos y de medio ambiente para enriquecer el estado.

Implementará desarrollo turístico colonial a través de pueblos como lo son El Fuerte, Mocorito y Surutato.

Mario Zamora Gastélum, PRI-PAN-PRD

Mayor impulso a sectores productivos

Como lo ha venido mencionando en su campaña, Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, destacó en el debate que en su Gobierno buscará darle un gran impulso tanto al sector agrícola, ganadero y pesquero, y también promover programas en beneficio del turismo, la cultura y el deporte.

Mencionó que los sinaloenses se sienten decepcionados con los Gobiernos de Morena, sobre todo el mal manejo que ha tenido en la pandemia del covid-19. Zamora señaló que Sinaloa no merece tener un gobernador como Rubén Rocha, candidato de la alianza Morena-PAS, a quien acusó de haber mentido en su declaración patrimonial.

Indicó que otra de sus propuestas es promover una política para convertir a Culiacán en una capital atractiva para los negocios y el turismo.

También dijo que el actual Gobierno le quitó millones de pesos que estaban asignados a los agricultores, ganaderos y pescadores de Sinaloa.

Asimismo mencionó que en caso de llegar a la gubernatura, brindará financiamiento a emprendedores, para que puedan sacar adelante sus proyectos productivos.

Yolanda Cabrera Peraza, RSP

Busca recatar a los universitarios

Durante su participación en el segundo debate de ideas organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Yolanda Cabrera del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), expresó que fue señalada por la esposa de Héctor Melesio Cuen Ojeda, Angélica Díaz, por ataque político, lo que consideró que fue al revés.

Acusó a funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa de estar encarcelados por el Partido Sinaloense, mismo del que decidió dejar la militancia porque no se daba la oportunidad de estar en las boletas. Durante el debate acusó a Rubén Rocha Mocha de desesperarla por estar entrometido en cuestiones de la UAS, además de mencionar al excandidato del Partido Verde Ecologista, Tomás Saucedo.

“Por esos motivos tuvieron que doblegar al excandidato del Verde, quien coordina una administradora de fondos universitarios y maneja los ahorros de los trabajadores durante cada periodo escolar, un beneficio que seguramente perdería al no apoyar el proyecto del PAS”.

En una de sus participaciones le obsequió una almohada al candidato de Morena, señalando que siempre se duerme.

Rubén Rocha Moya, Morena-PAS

Espera que Sinaloa tenga un mejor desarrollo sustentable

El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, no solo estuvo enfocado en sus propuestas, sino también tuvo que responder a varios ataques por parte de los contrincantes políticos.

En su primera intervención, dijo que una de sus propuestas es impulsar las obras de infraestructura vial, citando como ejemplo que está en puerta el proyecto del tren Durango-Mazatlán.

Señaló que está a favor de un pacto de protección al medio ambiente y que su Gobierno será muy responsable para no afectar la naturaleza y los animales.

“Vamos a implementar un trabajo conjunto con las instituciones para un desarrollo sustentable de Sinaloa, es muy importante tener una planeación”. Refirió que se debe estar muy atentos para tratar los riesgos ante la llegada de fenómenos naturales.

Ante una pregunta que le hicieron, Rocha Moya dijo que uno de sus mayores retos es tratar de acabar con la corrupción, para que a los sinaloenses le lleguen los apoyos. Prometió impulsar el turismo, así como garantizar la seguridad y el bienestar de los sinaloenses.