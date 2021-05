Quedan a deber los candidatos a la gubernatura de Sinaloa, opinan especialistas

Sinaloa.- En el segundo debate público realizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), se confrontaron los candidatos a la gubernatura sinaloense.

Si bien hicieron propuestas, en la visión de diferentes personajes de la comunidad sinaloense organizada, usaron mucho tiempo realizando acusaciones a otros candidatos y no estuvieron propositivos o con datos fehacientes que sustentaran sus promesas. Para ver la repetición de este debate llevado a cabo en el teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sinsabores del debate

Personalidades de todo Sinaloa que vieron el debate entre candidatos a la gubernatura sinaloense realizado por el IEES a las seis de la tarde del día martes 25 de mayo, expresaron mayormente descontento con la dinámica considerada repetida por parte de los candidatos.

Leer más: Por el rescate de espacios públicos en Culiacán: Beltrán Rentería

Quienes dieron su opinión del ejercicio democrático juzgaron a los prospectos a gobernar como faltos de argumentos; otros, por su parte, resaltaron la cantidad de ataques que se propinaron entre ellos como algo innecesario, y en lo que coinciden la mayoría de los entrevistados por esta casa editorial, es que a las y los aspirantes a gobernar el estado les faltaron propuestas concretas bien justificadas.

La gente se decidirá: Jesús O. Lizárraga Manjarrez, Presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico

“Me pareció un mejor debate, se atacaron menos los candidatos, además de que las propuestas fueron muy contundentes en esta ocasión. Sabemos que alguno de los senadores tuvo una propuesta el año pasado en el caso del sector pesquero, y pues eso abunda a la confianza que se pueda tener a uno de los candidatos (...) La gente que estaba indecisa ahora podrá decidir por quién votar”.

No dieron datos duros: Fernando Valenzuela, Presidente de CMIC Los Mochis

Los candidatos expusieron la forma en que van a trabajar (...) sin embargo, no utilizan estadísticas, información que ponga a los problemas en la realidad, por ejemplo, cómo estamos en la educación, en salud, en desarrollo económico, con cifras, con números, y hacer su compromiso a qué grado quieren mejorar esas estadísticas; de esta manera los ciudadanos nos podemos dar cuenta si conocen los problemas”.

“Quedaron a deber en el debate”: Óscar Tirado Bernal, Líder comerciante

Lamentablemente usaban el tiempo en atacar y no para responder las preguntas de la gente. Se supone que deben de hacer los planteamientos y propuestas. Los candidatos quedaron a deber, la mayoría fueron ataques entre ellos. Creo que deberían tomar algunos formatos para que los candidatos contrasten propuestas.

Falta un debate de altura, con propuestas: Julio César Silva

Hay un vacío de propuestas en los debates que se han realizado porque hablan, por ejemplo, de generar empleo, pero ya quisiéramos que se llenaran al cien por ciento las vacantes que hay. Y lo que necesitamos como ciudadanos es saber cómo van a abordar las problemáticas. A Sinaloa le ha hecho falta un debate de altura.

Más de lo mismo: Julio Alvarado Andrade, Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa

Los candidatos fueron incapaces de comunicar, por la falta de propuestas e ideas para desarrollar a Sinaloa. En un refrito del primer debate, invirtieron su tiempo en descalificarse. A los sinaloenses no los mueve el morbo en ese tipo de ejercicios. A excepción de Rosa Elena Millán. Bueno, ninguno de ellos estuvo a la altura de lo que Sinaloa exige y requiere.

Muchos ataques: Ricardo Beltrán, Pdte. Alianza Mexicana de Abogados

“Se vio mucha claridad, mucha propuesta. Ataques de los partidos que en su desespero se quieren asumir en las preferencias, y se vio un posicionamiento muy marcado de los que puntean la elección, pero un Rocha Moya muy desgastado, muy perdido en el debate. Mucho agotamiento y una propuesta muy rancia totalmente”.

Fueron muchos ataques: Baltazar Aguilasocho, Presidente de la AARSP

Nos tocó seguir el debate entre los candidatos, y aunque escuchamos propuestas interesantes, nos dimos cuenta de que una vez más se perdió el tiempo en ataques y críticas. Esperamos que este tipo de ejercicios ayude para que la gente tome una decisión inteligente al momento de emitir su voto, ya que las elecciones que vienen serán las más importantes de la historia.

Escasearon propuestas concretas en educación: Álvaro Giusti

Una de las propuestas que me llamó la atención es la reducción de prerrogativas a partidos políticos. Plantearon situaciones muy comunes, otros candidatos parece que fueron a presentar denuncias. No escuché a ningún candidato que hiciera propuestas sobre educación, para que se logren cambios que los candidatos proponen.

Sin visión ambiental: Joel G. Retamoza López, Alianza Ambientalista Sinaloense

Candidatos desconocen que desastres naturales y sequía están relacionados con el cambio climático (...). Parecían no tener interés en los daños que están ocasionando estos fenómenos a la población (...) Nunca hablaron de la crisis ambiental y los ecocidios en la sierra y la costa. Mostraron una visión de desarrollo económico, sin considerar al medio ambiente.

Faltó solución educativa: Gustavo Rojas Ayala, Director de Mexicanos Primero, Sinaloa

“Los candidatos deben hacer de la educación una prioridad y plantear estrategias para detener la catástrofe educativa y garantizar un desarrollo educativo de calidad en el próximo sexenio (...) Reiteramos nuestro llamado para que quien resulte electo trabaje responsablemente, para que la crisis educativa no tenga las profundas consecuencias que anticipamos”.

Leer más: Tribunal Electoral determina inexistente propaganda electoral de Quirino Ordaz

No le creemos a Rocha: Aristeo Verdugo, Presidente del Comité Municipal Campesino 17

Vi en Mario Zamora un candidato a la altura de las circunstancias, con visión y, sobre todo, comprometido con su generación;lo vi muy compacto, muy certero. Y Rubén Rocha dice que lo principal es combatir el tema de la corrupción, y eso es no tener vergüenza porque él es parte del gobierno que él está acusando, con eso muestra que no es claro ni transparente.

Más propuestas y menos ataques: Bernardo Castro, Presidente de Ecoagro

En este debate fue menos atacante, la verdad. Los candidatos deben de llevar sus propuestas y no ofenderse unos a los otros, señalando así nada más para ganar los votos. Deben de ganar limpiamente y, desafortunadamente, no veo tanto que hablen de la gran contaminación que tenemos en Sinaloa y que no hay control.