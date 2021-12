“Quédate en México” de USA podría desestabilizar el gobierno de AMLO: Alfredo Jalife

México.- El Programa Quédate en México que propuso Estados Unidos podría desestabilizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó Alfredo Jalife-Rahme, no obstante, precisó que no considera que ese sea el objetivo.

Durante la Conferencia de Alfredo Jalife que se realizó el lunes 06 de diciembre del 2021, a unos días de que se anunciara el Plan Quédate en México, el escritor y analista geopolítico aseveró que el propósito del plan no es desestabilizar al gobierno de AMLO.

Sin embargo, precisó que la desestabilización en México podría ocurrir como una “consecuencia involuntaria”, algo que no se sabe sí los estadounidenses previeron o no.

Fue una persona de la audiencia quien cuestionó a Alfredo Jalife sí la nueva política migratoria de Estados Unidos tenía como objetivo desestabilizar al gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“No, no lo veo así, pero puede desestabilizar, una cosa es que no lo hagas con esa intención y otra es que tiene, como dicen en inglés; unexpected consequences, tiene involuntarias consecuencias, entonces no lo veo así, pero sí perjudica”, respondió Alfredo Jalife sobre el programa Quédate en México.

Alfredo Jalife durante la presentación de su libro en FIL 2021. Foto: Facebook Alfredo Jalife

En otro momento de la conferencia, Jalife-Rahme añadió que el Programa Quédate en México es una política migratoria contraria a lo que venía prometiendo el gobierno que encabeza Joe Biden y Kamala Harris.

Cabe señalar que el programa Quédate en México consiste en una política que impone a los migrantes que están solicitando asilo en Estados Unidos, quedarse en el país mexicano mientras se realiza el trámite.

Por otra parte, Alfredo Jalife-Rahme reconoció que el gobierno mexicano ha tenido un buen manejo de la política migratoria debido a que no han ocurrido revueltas, aunque no mencionó los constantes bloqueos carreteros que se registran en Chiapas por parte de migrantes.

Tras señalar que Quédate en México no es un programa qué tiene el objetivo de desestabilizar el gobierno de AMLO, pero qué como consecuencia involuntaria lo podría hacer, reprochó que el gobierno de Estados Unidos no haya dimensionado la situación de urgencia humanitaria que ha estado sufriendo Chiapas, donde llegan los migrantes de Centroamérica y son retenidos por el gobierno mexicano.